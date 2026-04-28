Polska

Poczobut wyszedł na wolność. "Powiedziano mu, że przenoszą go do innego więzienia"

Andrzej Poczobut
Wieliński: Andrzejowi dzisiaj powiedziano, że przenoszą go do innego więzienia
Źródło: TVN24
Kiedy Andrzej Poczobut szedł do więzienia, ważył 94 kilogramy. Obecnie waży 70 parę - relacjonował jego przyjaciel, dziennikarz Bartosz Wieliński. Jak dodał, stan Poczobuta "jest po prostu koszmarny". Wieliński relacjonował też, jak wyglądało przekazanie więźniów na granicy.

We wtorek dziennikarz i aktywista mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Poczobut został uwolniony z białoruskiego więzienia i wrócił do Polski. Został aresztowany w 2021 roku, a dwa lata później reżim Aleksandra Łukaszenki skazał go w politycznym procesie na osiem lat kolonii karnej za rzekome "wzniecanie, podżeganie do nienawiści" i "wzywanie do działań na szkodę Białorusi".

- Wymiana więźniów miała miejsce na przejściu granicznym nieczynnym w Białowieży, w środku puszczy. O godzinie 13 zaprowadzono mnie na linię graniczną i tam oczekiwaliśmy, aż ze strony białoruskiej wyjdzie Andrzej Poczobut - relacjonował przyjaciel Poczobuta, zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej" Bartosz Wieliński.

Jak mówił, jeszcze na terenie placówki granicznej Poczobut przeszedł pierwsze badania. Wieliński relacjonował, że był zszokowany wyglądem uwolnionego. Jak relacjonował, "kiedy szedł do więzienia, ważył 94 kilogramy, obecnie waży 70 parę". - Jego stan jest po prostu koszmarny - podkreślił Wieliński. 

Poczobut wolny. "Witaj, przyjacielu"
Poczobut wolny. "Witaj, przyjacielu"

Niepewność do samego końca

Mówił on również, jak proces powrotu do Polski wyglądał z perspektywy samego Poczobuta. Jak zaznaczył, Poczobut "sam do końca nie wiedział, co się dzieje". - Andrzejowi dzisiaj powiedziano, że przenoszą go do innego więzienia - opisywał Wieliński, dodając, że Poczobut liczył po prostu, "że przeniosą go do lepszego jakiegoś więzienia, niż ten koszmarny łagier w Nowopłocku".

- W końcu wylądował w Białowieży - relacjonował - Tam zaczął pertraktować z KGB, z administracją, czy będzie mógł po prostu wrócić. Dla niego to jest najbardziej istotne - podkreślił.

- Dopiero po rozmowie z polskim charge d'affaires i przedstawicielem administracji prezydenta stwierdził, że może po prostu pójść na taki ruch - powiedział Wieliński.

Powrót na Białoruś?

Jak relacjonował premier Donald Tusk, pierwsze słowa, jakie skierował do niego Poczobut brzmiały: "Czy będę mógł wrócić?". O możliwościach powrotu uwolnionego do Białorusi Wieliński wyrażał się jednak z ostrożnością.

Tusk o kulisach wymiany Poczobuta
Tusk o kulisach wymiany Poczobuta

- Andrzej dostał zapewnienie od przedstawicieli administracji prezydenta Łukaszenki, że będzie mógł wrócić, jeżeli będzie miał na to ochotę - zaznaczył. - Natomiast to nie jest chyba najrozsądniejszy krok. Myślę, że musimy przekonać go, żeby przynajmniej tu jakąś chwilę pobył - mówił Wieliński.

- Żaden z polskich dziennikarzy, powtarzam to jak mantrę, nie poniósł takiej ofiary w walce o wolność słowa, o demokrację, jak Andrzej Poczobut. Zapłacił własną krwią i dzisiaj na własne oczy zobaczyłem, jaka jest tego koszmarna cena, więc będziemy go (do pozostania w Polsce - red.) przekonywać - powiedział.

pc

pc
Źródło: TVN24

Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Czytaj także:
ropa naftowa
Będą nowe przepisy o zapasach ropy. Ruszyły prace resortu
BIZNES
Karol Trump
Królewska para w Białym Domu. "Co za piękny, brytyjski dzień"
Świat
Kioskoportiernia w bloku przy ulicy Granicznej 4
17 lat prowadziła kioskoportiernię. Spółdzielnia wypowiedziała jej umowę
Katarzyna Kędra
imageTitle
Sinner skrytykował organizatorów turnieju w Madrycie
EUROSPORT
Śnieg, noc
Noc z przenikliwym zimnem. Możliwy śnieg
METEO
Prezydent USA Donald Trump
Media: to najgorsza rzecz dla Trumpa
BIZNES
Kamienna mozaika w rejestrze zabytków
Zabytkowa dekoracja w biurowcu. Mozaika z Foksal pod ochroną
WARSZAWA
Ruszyła przebudowa w alei Jana Pawła II
Sześćdziesiąt tramwajów na godzinę. Kluczowa trasa przejdzie metamorfozę
WARSZAWA
Aplikacja mObywatel
Twoje dane wyciekły? Oto co możesz zrobić z aplikacją mObywatel
BIZNES
Tragiczny wypadek na A1
Po tragicznym wypadku A1 w kierunku Łodzi zablokowana
Katowice
shutterstock_2211362781
Pakiet osłonowy w polskim gigancie. Skorzystają tysiące pracowników
BIZNES
imageTitle
"Niszczy grę, a zawodnicy jej nienawidzą". Ostre słowa wobec legendy
EUROSPORT
Viktor Orban
Orban miał propozycję, zarząd Fideszu ją odrzucił
Świat
imageTitle
Francuz pierwszym liderem Tour de Romandie
EUROSPORT
Błędne faktury od PGE Obrót
Ryzyko "chaosu prawnego". Resort tłumaczy decyzję w sprawie KSeF
BIZNES
Wypadek nastolatków na hulajnodze
Dwóch nastolatków na jednej hulajnodze. Jeden poważnie ranny, lądował śmigłowiec
WARSZAWA
Zderzenie z lawetą, troje nastolatków nie żyje
Był pijany, uciekał lawetą. Troje nastolatków nie żyje
Rzeszów
warszawa shutterstock_2293177159
Nowe prognozy rządu na lata 2026-2030. Co z PKB i inflacją?
BIZNES
Wieloryb
Timmy na barce. Trwa akcja ratownicza
METEO
Do zatrzymania doszło na jednym z lubelskich parkingów
Skazany za zabójstwo uciekł z więzienia. "Łowcy głów" w akcji
Lublin
Hot Chocolate w 1974 roku. Stoją od lewej: Tony Wilson, Larry Ferguson, Patrick Olive i Harvey Hinsley. Siedzą: Errol Brown (po lewej) i Tony Connor.
Nie żyje Tony Wilson
Kultura i styl
Peter Szijjarto
Szijjarto wiceprzewodniczącym parlamentu? Jest reakcja Magyara
Świat
sztuczna inteligencja ai si shutterstock_2639892493
Giganci technologiczni pod presją. Pojawiają się pytania o inwestycje w AI
BIZNES
Wulkan Methana
Miał być uśpiony przez sto tysięcy lat. Teraz odkryto prawdę
METEO
Ukradł kobiecie auto, siłą wyciągając ją ze środka, porzucił je na torach
Zabrał kobiecie auto, siłą wyciągając ją ze środka. Porzucił je na torach
Katowice
26428541
Tusk o kulisach wymiany Poczobuta
Polska
Paliwa, stacja benzynowa
Ponad miliard złotych. Znamy koszty rządowego programu
BIZNES
Rowerzysta jechał Wisłostradą pod prąd (zdjęcie ilustracyjne)
Ponad osiem tysięcy złotych mandatu dla rowerzysty
WARSZAWA
Lotnisko
Alert przed wakacjami. Niedobory paliwa lotniczego realne
BIZNES
Nielegalne graffiti (zdjęcie ilustracyjne)
Legalne graffiti w Górze Kalwarii? Radni chcą specjalnej strefy
WARSZAWA

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica