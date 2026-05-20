Poczobut w Senacie. "Ani przez chwilę nie wątpiłem"

W środę na antenie TVN24 i w TVN24+ można będzie obejrzeć wywiad z Andrzejem Poczobutem, który przeprowadzi dziennikarz "Faktów" TVN Piotr Kraśko.

W środę marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska spotkała się z Andrzejem Poczobutem - dziennikarzem i działaczem mniejszości polskiej na Białorusi, który od 2021 r. do kwietnia 2026 r. przebywał za swą działalność w białoruskim więzieniu. Po spotkaniu Poczobut wziął udział w 59. posiedzeniu Senatu. W jego trakcie otrzymał akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP.

W wystąpieniu przed Senatem Poczobut powiedział, że o nominacji dowiedział się, będąc jeszcze w więzieniu. Dodał, że jest bardzo za nią wdzięczny. - Zdawałem sobie sprawę, co to znaczy. To znaczy, że po prostu Senat nie zapomina o mnie. Tak samo, jak przez dziesięciolecia swojej działalności nie zapominał o Polakach na Białorusi, o Polakach na świecie. Przez wszystkie lata swojego istnienia Senat zawsze miał serce dla Polaków poza granicami kraju - stwierdził. Dodał, że Polacy na Białorusi "wielokrotnie tego doświadczali".

Poczobut: ponad podziałami, ponad granicami, ciągle jesteśmy jednym narodem

- Dzisiaj mnie najczęściej pytają o moje osobiste przeżycia, o pobyt w więzieniu i patrzą na moją sprawę raczej w kontekście mojego losu osobistego. Ja jednak mam zupełnie inną percepcję tej sprawy. Dla mnie ona jest po prostu częścią losu Związku Polaków na Białorusi - ocenił. Dodał, że "ma on zaszczyt" reprezentować Związek.

- Ta organizacja ma już 38 lat, 21 działa w warunkach nielegalności, w warunkach nieuznania. Owszem, to były trudne lata. I te represje, których doświadczali Polacy na Białorusi, których doświadczali moi koledzy, one nadal trwają. Apogeum tego wszystkiego to była oczywiście sprawa karna wszczęta wobec kierownictwa naszej organizacji, w tym wobec mnie. Ja chcę powiedzieć, że ani przez chwilę nie wątpiłem, że w Polsce, rodacy w świecie i Polacy na Białorusi będą pamiętali o mnie - przyznał Poczobut.

Dodał też, że choć jako naród "bardzo mocno się różnimy, mamy różne poglądy polityczne i inaczej patrzymy na rzeczywistość", to "ciągle są sprawy, które potrafią nas wszystkich ponad tymi podziałami zjednoczyć".

- Ponad podziałami, ponad granicami państwowymi, ciągle jesteśmy jednym narodem. I o tym warto pamiętać w naszej szarej, kłótliwej codzienności - podkreślił.

Działacz powiedział też, że jest często pytany o to, jaką politykę powinno stosować się wobec Białorusi. - Czy należy utrzymywać sankcje i prowadzić konfrontacje, czy należy działać tak, jak działają Amerykanie i Donald Trump, czyli prowadzić dialog i spodziewać się, że to skruszy reżim, wywalczy pole nowe do działalności. Nie mam odpowiedzi dzisiaj na to pytanie. Pięć lat byłem odizolowany. Dzisiaj po prostu chłonę informacje - powiedział.

Spędził 5 lat w więzieniu

Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia, po ponad pięciu latach, został zwolniony z białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi przebywał w więzieniu od marca 2021 roku, kiedy to został zatrzymany przez reżim w Mińsku między innymi za krytyczne wypowiedzi na temat Aleksandra Łukaszenki.

8 lutego 2023 roku Poczobuta skazano na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za "wzniecanie nienawiści" oraz "wezwania do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa". Białoruski Sąd Najwyższy odrzucił apelację. Dziennikarz przebywał w kolonii karnej w Nowopołocku na północy Białorusi.

