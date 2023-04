Andrzej Poczobut urodziny spędził w białoruskim więzieniu. "Sygnał solidarności" od polskich dziennikarzy

Wieliński: sygnał solidarności, otuchy, wsparcia

- Jestem przekonany, że mimo tego, że Łukaszenka postawił tam dziesiątki strażników, są grube mury, kraty, reżim więzienny, to Andrzej się o tym dowie, że w Polsce ludzie o nim myślą, solidaryzują się z nim i czekają, aż z tego koszmarnego miejsca wyjdzie. Nawet mury nie są w stanie zatrzymać informacji. Robimy to dla niego, by go podbudować. Andrzej stał się postacią pomnikową, symboliczną - podkreślił Wieliński.