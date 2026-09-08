Polska Andrzej Poczobut: nie czuję się bohaterem Kamila Grenczyn |

Andrzej Poczobut o powrocie na Białoruś. "Dokładnie nie wiem, co się stanie" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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We wtorek Andrzej Poczobut przekroczył granicę Polski z Białorusią. Potwierdził to w wiadomości do dziennikarza "Faktów" TVN Piotra Kraśki. Opublikował również w mediach społecznościowych swoje zdjęcie z Grodna na tle panoramy miasta z podpisem "nad Niemnem".

Jeszcze zanim Poczobut wyruszył na Białoruś, odbył rozmowę z Kraśką. Pytany, czy jest pewien, że po powrocie na Białoruś nie trafi do więzienia, przyznał, że "takiej pewności oczywiście nie ma". - Dokładnie nie wiem, co się stanie, ale są podstawy sądzić, że może być dobrze - powiedział Poczobut.

Mówił, że chodzi mu o prawdopodobne zainteresowanie Aleksandra Łukaszenki i białoruskiego reżimu odmrożeniem relacji z Zachodem. - Są podstawy sądzić, że jesteśmy na początku tej tendencji, bo ta cykliczność zachowania władzy białoruskiej jest znana. Jeżeli przyjmiemy, że tak jest, to wtedy wszystko będzie dobrze. A jeżeli się mylimy, to nie będzie dobrze - wyjaśnił.

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Kraśko zwrócił uwagę na siłę, którą trzeba mieć w sobie, aby być gotowym zaryzykować powrót do kraju, w którym może grozić utrata wolności. - Kiedy wprowadzano stan wojenny, ludzie byli poza granicami Polski i wracali przecież. To też było zagrożenie. Historia Polski jest pełna bardzo pięknych, bohaterskich kart i tu na tym tle ta cała moja historia jest maleńka - ocenił Poczobut.

- Generalnie nie czuję się wśród Polaków jakimś tam bohaterem. Ja czuję się wśród Polaków, że jestem głęboko w szarym tłumie - przyznał dalej.

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