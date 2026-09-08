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Polska

Andrzej Poczobut: nie czuję się bohaterem

|
Andrzej Poczobut
Andrzej Poczobut o powrocie na Białoruś. "Dokładnie nie wiem, co się stanie"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Historia Polski jest pełna bardzo pięknych, bohaterskich kart i tu na tym tle ta cała moja historia jest maleńka - powiedział Andrzej Poczobut w rozmowie z dziennikarzem "Faktów" TVN Piotrem Kraśką. Przed powrotem na Białoruś mówił o swoich planach czy odczuciach zaraz po tym, jak opuścił więzienie.

We wtorek Andrzej Poczobut przekroczył granicę Polski z Białorusią. Potwierdził to w wiadomości do dziennikarza "Faktów" TVN Piotra Kraśki. Opublikował również w mediach społecznościowych swoje zdjęcie z Grodna na tle panoramy miasta z podpisem "nad Niemnem".

Jeszcze zanim Poczobut wyruszył na Białoruś, odbył rozmowę z Kraśką. Pytany, czy jest pewien, że po powrocie na Białoruś nie trafi do więzienia, przyznał, że "takiej pewności oczywiście nie ma". - Dokładnie nie wiem, co się stanie, ale są podstawy sądzić, że może być dobrze - powiedział Poczobut.

Mówił, że chodzi mu o prawdopodobne zainteresowanie Aleksandra Łukaszenki i białoruskiego reżimu odmrożeniem relacji z Zachodem. - Są podstawy sądzić, że jesteśmy na początku tej tendencji, bo ta cykliczność zachowania władzy białoruskiej jest znana. Jeżeli przyjmiemy, że tak jest, to wtedy wszystko będzie dobrze. A jeżeli się mylimy, to nie będzie dobrze - wyjaśnił.

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Kraśko zwrócił uwagę na siłę, którą trzeba mieć w sobie, aby być gotowym zaryzykować powrót do kraju, w którym może grozić utrata wolności. - Kiedy wprowadzano stan wojenny, ludzie byli poza granicami Polski i wracali przecież. To też było zagrożenie. Historia Polski jest pełna bardzo pięknych, bohaterskich kart i tu na tym tle ta cała moja historia jest maleńka - ocenił Poczobut.

- Generalnie nie czuję się wśród Polaków jakimś tam bohaterem. Ja czuję się wśród Polaków, że jestem głęboko w szarym tłumie - przyznał dalej.

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Źródło: TVN24+
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Tagi:
Andrzej PoczobutBiałoruśWolność słowaAlaksandr Łukaszenka
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
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