Kropka nad i

Poczobut na wolności. "To nie jest tak, że takie rzeczy reżim Łukaszenki robi za darmo"

Szłapka: zawsze jest ten moment niepewności do samego końca
Andrzej Poczobut po pięciu latach został uwolniony z białoruskiego więzienia. - Służby musiały zapracować, musiał być ktoś do wymiany, musiała być współpraca z sojusznikami, więc ten proces był bardzo długi, to się docierało - relacjonował w "Kropce nad i" rzecznik rządu Adam Szłapka.

We wtorek dziennikarz i aktywista mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Poczobut został uwolniony z białoruskiego więzienia i wrócił do Polski. Został aresztowany w 2021 roku, a dwa lata później reżim Aleksandra Łukaszenki skazał go w politycznym procesie na osiem lat kolonii karnej za rzekome "wzniecanie, podżeganie do nienawiści" i "wzywanie do działań na szkodę Białorusi".

Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreślił, że do końca nie było pewne, czy reżim białoruski Poczobuta wypuści. Jak zaznaczył, to nie była "pierwsza próba". - Zawsze jest do samego końca taka sytuacja, kiedy nawet wydaje się, że wszystko jest potwierdzone na 100 procent, to zawsze jest ten moment niepewności. Premier dzisiaj jechał razem z panem ministrem Siemoniakiem i z panem Bartoszem Wielińskim na granicę, to zawsze jest ten moment niepewności do samego końca - mówił Szłapka w "Kropce nad i" w TVN24.

"Powiedziano mu, że przenoszą go do innego więzienia"

Tusk o kulisach wymiany Poczobuta

Przypomniał też, że Poczobut wyszedł na wolność w ramach wymiany więźniów. - To nie jest tak, że takie rzeczy reżim Łukaszenki robi za darmo - podkreślił. - Służby musiały zapracować, musiał być ktoś do wymiany, musiała być współpraca z sojusznikami, więc ten proces był bardzo długi, to się docierało - relacjonował. Wśród sojuszników Szłapka podkreślił zaangażowanie USA, w tym specjalnego wysłannika Donalda Trumpa do spraw Białorusi John Coale'a.

Zaznaczył, że była to "bardzo trudna, skomplikowana i długa układanka, w której każdy element ma swoją rolę do odegrania" . - Gdyby nie to, co zrobiły służby, to w ogóle byśmy o tym nie rozmawiali. Gdyby nie współpraca z sojusznikami, to w ogóle byśmy o tym nie rozmawiali. Gdyby nie zaangażowanie Stanów Zjednoczonych to też to wszystko by się nie wydarzyło - wymieniał rzecznik rządu.

- To jest taki moment, że wszyscy naprawdę powinniśmy być dumni z tego, że z wielką solidarnością to się udało zrobić, bo to jest wielki symbol, że zawsze trzeba mieć nadzieję i zawsze ta nadzieja zwycięży - podkreślił. 

Wróci na Białoruś? "To jego decyzja"

Szłapka odniósł się również do pierwszych słów, jakie według relacji Donalda Tuska skierował w jego stronę Andrzej Poczobut. - Będę mógł tam wrócić? - pytał dziennikarz.

- To jest jego życie. On swoje życie poświęcił walce o wolność i poświęcił wszystko, siebie, rodzinę po to, żeby walczyć o to, co jest najważniejsze - wolność - powiedział Szłapka. - On będzie na pewno cały czas dalej walczył, ale jaką decyzję podejmie, to teraz jest jego decyzja - zaznaczył.

"Naczelnik więzienia do niego krzyczał: Poczobut, my cię nie potrzebujemy martwego"
Weto w sprawie kryptowalut. "Tu są bardzo jasne interesy"

Szłapka komentował też trwający spór między prezydentem a rządem odnośnie kryptowalut. Obie strony przerzucają się odpowiedzialnością za brak wejścia w życia ustawy o kryptowalutach, zwłaszcza w obliczu upadku giełdy Zondacrypto. - Rząd kłamstwami nie przykryje swojej nieudolności i bezradności w braku kontroli nad rynkiem kryptowalut - oświadczył w poniedziałek prezydent Karol Nawrocki

Jednak według rzecznika rządu to "posłowie PiS-u, posłowie Konfederacji i pan prezydent z dziką determinacją walczyli o to, żeby tych regulacji nie wprowadzić". - Było specjalne niejawne posiedzenie rządu, na którym wiele informacji w trybie niejawnym pan premier ujawnił. Uczestniczył w tym posiedzeniu pan minister Bogucki - podkreślił Szłapka.

Jest afera Zondacrypto, a ustawa o kryptowalutach zawetowana. Czy by pomogła?
Gabriela Sieczkowska, Renata Gluza

- Mimo to posłowie Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali za podtrzymaniem weta, czyli zablokowali tę ustawę - mówił, dodając, że argumentacja kancelarii prezydenta w tej sprawie "nie trzyma się kupy". - Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Ich celem było zablokowanie możliwości uregulowania tego rynku - ocenił.

Jak dodał, na pytanie "dlaczego?", odpowiedzi "nasuwają się same". - Jeżeli fundacja wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości otrzymuje od pana Krala (szefa Zondacryto - red.) prawie pół miliona złotych, a jeden z ważnych takich wydarzeń kampanijnych kandydata Karola Nawrockiego jest finansowany wprost przez Zondacrypto, to widać wyraźnie, że tu są jakieś bardzo jasne interesy - powiedział Szłapka.

Podkreślił też, że "dwa razy pan zawetował tę ustawę, ale rząd przygotuje ją raz jeszcze".

Ultimatum premiera? "Normalna praktyka"

W czwartek w Sejmie odbędzie się głosowanie nad odwołaniem ministry klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. Część polityków Polski 2050 sugeruje jednak, że może zagłosować razem z opozycją. Według ustaleń dziennikarza TVN24+ Patryka Michalskiego, premier Donald Tusk postawił "ultimatum", że tacy posłowie zostaną z koalicji wyrzuceni.

"Butna i zbyt pewna siebie". Nie odpuszczają ministrze

Sejmowa komisja zdecydowała w sprawie wniosku o odwołanie ministry

Rzecznik rządu ocenia jednak sytuację inaczej. Słów premiera nie postrzega jako ultimatum, a "normalną praktykę działania koalicji". - Albo jesteśmy koalicją i jedziemy razem, że tak się wyrażę, i głosujemy przeciwko wnioskom opozycji, które są czystą polityką, albo jesteśmy poza koalicją - powiedział Szłapka.

- To decyzja, którą podejmą wszyscy posłowie, którzy są w koalicji. Z tego co wiem, liderzy wszystkich klubów czy partii, które funkcjonują w koalicji, zapowiedzieli, że będą głosowali przeciwko odwołaniu pani minister - zaznaczył.

