"Więzień sumienia", "wzorzec z Sevres, jeśli chodzi o postawę" Oprac. Marcin Złotkowski

Wojciech Konończuk o uwolnieniu Andrzeja Poczobuta Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wojciech Konończuk mówił na antenie TVN24, że czuje "ogromną radość" po uwolnieniu Andrzeja Poczobuta, zwłaszcza że sam zna go od wielu lat.

- To więzień sumienia, to osoba, która - tak to można powiedzieć - była demonstracją polskiej mniejszości na Białorusi. Osoba niezłomna. Myślę, że to jest wzorzec z Sevres, jeśli chodzi o postawę - komentował.

- Myślę, że to wielki sukces i wielka radość nie tylko osób, które znają Andrzeja Poczobuta, ale też wszystkich, którzy obserwują sytuację na Białorusi i wszystkich, którzy zdają sobie sprawę z tego, jak trudna jest sytuacja zarówno białoruskiego społeczeństwa, jak i mniejszości polskiej w tym kraju - mówił dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich.

"Nieludzkie warunki", w jakich przebywał Poczobut

Konończuk przypomniał, że Poczobut został skazany pod "wydumanym" zarzutem związanym z próbą obalenia władz państwowych na Białorusi. - Został skazany na karę ośmiu lat więzienia, spędził w więzieniu pięć lat, więc można powiedzieć, że jednak większość tej niesprawiedliwej kary odbył w bardzo trudnych warunkach białoruskiego więzienia - kontynuował.

Jak mówił, te warunki przypominają w dużym stopniu warunki z więzień sowieckich. - Bardzo małe cele, okropne jedzenie, brak komunikacji, bardzo często brak widzeń, często brak paczek, brak świeżego powietrza, przepełnione cele - wyliczał rozmówca TVN24. - A dodatkowo każda - realna czy wydumana - próba sprzeciwu wobec strażników powoduje zamknięcie w karcerze. W takim karcerze Andrzej Poczobut spędził łącznie kilka miesięcy. A to są warunki zupełnie nieludzkie - dodał.

- Jeżeli jest jesień albo zima, to tam jest zimno, są szczury, są różne insekty. Jeśliby szukać jakiejś analogii, to najbliżej jest do systemu penitencjarnego, wręcz gułagowego, Związku Sowieckiego - powiedział.

Andrzej Poczobut. Zdjęcie archiwalne z 2012 roku Źródło: Wojciech Pacewicz/PAP

Andrzej Poczobut uwolniony

Andrzej Poczobut to dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi. Władze białoruskie przypisały działaniom Poczobuta - polegającym na kultywowaniu polskości i publikowaniu artykułów w mediach - znamiona "rehabilitacji nazizmu". Był długo przetrzymywany w areszcie - najpierw w Żodzinie i w Mińsku, a potem w Grodnie, gdzie po zakończeniu rzekomego "śledztwa" oczekiwał na proces. 8 lutego 2023 roku zapadł wyrok ośmiu lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze.

Organizacje obrońców praw człowieka uznały Poczobuta za więźnia politycznego. Polskie władze domagały się jego uwolnienia i oczyszczenia go z politycznie motywowanych, nieprawdziwych zarzutów.

Poczobut urodził się w 1973 roku w obwodzie grodzieńskim na Białorusi. Ukończył uniwersytet w Grodnie i później, na początku lat 2000., zaczął pracować dla mediów białoruskich. Przez wiele lat współpracował z polskimi mediami, w tym z "Gazetą Wyborczą" i TVP Polonia, relacjonując sytuację na Białorusi. Za krytyczne wypowiedzi na temat Alaksandra Łukaszenki trafiał do aresztu i stawał przed sądem (w 2011 roku usłyszał wyrok w zawieszeniu).

W grudniu 2025 roku Poczobut został laureatem Nagrody im. Andrieja Sacharowa, przyznawanej przez Parlament Europejski. To najwyższe wyróżnienie Unii Europejskiej w dziedzinie praw człowieka. Nagrodę odebrała w imieniu ojca jego córka - Jana. Andrzej Poczobut ma dwoje dzieci - Janę i Jarosława. W listopadzie 2025 roku Poczobut został odznaczony przez prezydenta Karola Nawrockiego Orderem Orła Białego.

