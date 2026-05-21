Poczobut: świadomość, że syn rośnie beze mnie, była najbardziej bolesna
Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi od 2021 roku do kwietnia 2026 roku przebywał w tamtejszym więzieniu. O tym, co przeżył, a także o tym, jaki miał kontakt ze swoją rodziną, opowiedział w rozmowie z dziennikarzem "Faktów" TVN Piotrem Kraśką.
Kraśko przywołał słowa Poczobuta, że wtedy, gdy go aresztowano, jego syn miał 1,40 metra wzrostu, a obecnie mierzy 1,90. Zapytał, czy te pół metra wzrostu syna to największa rzecz, jaką mu odebrano przez te pięć lat.
- Jeżeli człowieka nie ma przez tak długi okres, to jego miejsce zajmuje pustka. Jego miejsca nie zajmuje nikt inny - odpowiedział Poczobut. - Mój syn nauczył się żyć beze mnie. I teraz uczy się żyć, kiedy jest obok ojciec - dodał.
Zauważył, że "syn jest w takim wieku, że rodzice są coraz mniej potrzebni". - On mnie nie potrzebuje już w takim stopniu, w jakim mnie potrzebował, kiedy mnie zabrano. Ta świadomość, że syn rośnie beze mnie, była najbardziej bolesna - przyznał.
Poczobut mówił także, że dziś na nowo uczą się wspólnego życia z żoną. - Jej bardzo ciężko było i bardzo ciężko jest dzisiaj, bo na nowo przyzwyczaja się do mnie. Ja do niej się przyzwyczajam - powiedział.
Podkreślił, że przez pięć lat widzieli się z żoną tylko kilka razy i pisali do siebie listy. - Przed uprawomocnieniem się wyroku mieliśmy kilka widzeń. Czyli dwa lata nie widzieliśmy się, później widzieliśmy się, mieliśmy cztery-pięć widzeń i później znowu trzy lata nie widzieliśmy się - wymienił.
"Nie dali rady mnie złamać"
Poczobut podkreślił, że mimo tego, czego doświadczył, nie uważa się za bohatera. - Nie dali rady mnie złamać - mówił.
- Uważam się za człowieka, który stara się zachowywać przyzwoicie. Dla mnie bardzo ważne było zachować się przyzwoicie w tej nieprzyzwoitej sytuacji - powiedział.
