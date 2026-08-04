Polska Andrzej Morozowski w 2010 roku: nie pytaj, dla kogo jest polityka, bo zawsze jest ona trochę dla ciebie Filip Czerwiński |

Andrzej Morozowski o roli dziennikarza politycznego Źródło wideo: Fundacja Nowe Media/YouTube Źródło zdj. gł.: TVN24

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W nagraniu dla Fundacji Nowe Media Andrzej Morozowski opisywał 16 lat temu, jaka jest jest rola dziennikarza politycznego. - Żeby zostać dobrym dziennikarzem politycznym, oczywiście, trzeba się interesować polityką, ale przede wszystkim trzeba sobie zdawać sprawę, jak polityka jest ważna dla naszego życia - przekonywał.

Dziennikarz, który w latach 2005-2010 prowadził z Tomaszem Sekielskim program "Teraz my!", podawał przykłady: politycy decydują o przepisach o ruchu drogowym lub o polityce zdrowotnej, zatem - jak wskazał - "polityka jest niezwykle ważna w każdej dziedzinie naszego życia".

- Trzeba o tym pamiętać, że jest to niezwykle ważne, bo niektórzy ludzie mówią, że "ja się polityką nie interesuję". Ja na to zawsze odpowiadam: "w takim razie, czym pan się interesuje?". Jak on mi mówi czym, to ja mu potrafię udowodnić, że w tym też jest polityka - mówił Morozowski.

Morozowski odwołał się do Hemingwaya

Powieść "Komu bije dzwon" Ernesta Hemingwaya zaczyna się od cytatu z angielskiego poety Johna Donne'a, który kończy się słowami: "Nigdy nie pytaj, komu bije dzwon. Bije on tobie". Morozowski przypomniał o tym fakcie i dodał: - Nie pytaj, dla kogo jest polityka, bo zawsze jest ona trochę dla ciebie.

- Rolą dziennikarza politycznego jest patrzeć władzy na ręce, czyli przyglądać się i nagłaśniać natychmiast rzeczy, które nam się wydają głupie, niewłaściwe - wskazał.

Morozowski mówił, że politycy mogliby w pięć minut zmienić ustawę, aby piesi przechodzili na czerwonym świetle, a stali na zielonym. - Ale nie zrobią tego, ponieważ wiedzą, że natychmiast tłum dziennikarzy rzuci się na ten temat, opisze go, opowie, jak głupią ustawę przygotowują, i zostaną po prostu wyśmiani. Więc to jest właśnie rola dziennikarza - zaznaczył.