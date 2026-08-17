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Polska

Mało znana pasja Andrzeja Morozowskiego. "Dostałem taki telefon..."

Radosław Omachel
Zespół autorów
Oprac. Filip CzerwińskiOprac. Radosław Omachel
|
Andrzej Morozowski
Zespół muzyczny Warszawskie Combo Taneczne na pogrzebie Andrzeja Morozowskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Najnowsze wydanie audycji "Salon Ulica Dancing" w radiowej Trójce jej twórca Jan Emil Młynarski poświęcił Andrzejowi Morozowskiemu. A ściślej: mało znanej pasji naszego znakomitego dziennikarza do muzyki z dwudziestolecia międzywojennego.

Andrzej Morozowski zmarł 4 sierpnia. Miał 69 lat. Był jednym z pierwszych reporterów politycznych w wolnej Polsce, współtwórcą TVN24 i wieloletnim gospodarzem programu "Tak jest". Ostatnie pożegnanie wybitnego dziennikarza odbyło się w piątek na Powązkach Wojskowych.

W niedzielę na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia o naszym dziennikarzu mówił Jan Emil Młynarski w audycji "Salon Ulica Dancing". - Dostałem taki telefon od dziennikarki Arlety Zalewskiej z pytaniem, czy możemy zagrać na ceremonii pogrzebowej. My, czyli Warszawskie Combo Taneczne. Trochę byłem zaskoczony, nie ukrywam, bo zupełnie nie wiedziałem, jak to się łączy, ale bardzo szybko dowiedziałem się, o co chodzi - rozpoczął Młynarski.

- Dostałem (...) zrobione telefonem zdjęcie strony notesu Andrzeja Morozowskiego, w którym było kilka bardzo ważnych nazwisk. Między innymi Eugeniusz Bodo, Hanka Ordonówna, (...) i kilka tytułów piosenek, "Ja mam czas, ja poczekam" między innymi, wszystko to, czym żyjemy w naszej audycji - przybliżył prowadzący.

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Andrzej Morozowski we wspomnieniach Jana Młynarskiego

Program "Salon Ulica Dancing", nadawany w każdą niedzielę w Trójce, poświęcony jest polskiej i światowej muzyce pierwszej połowy XX wieku. Prowadzący Jan Emil Młynarski wskazał, że piątkowe pożegnanie Andrzeja Morozowskiego skłoniło go do poświęcenia tego odcinka właśnie jemu.

- Zobaczyłem w tych wszystkich wzruszających mowach pożegnalnych takie oddanie pracy, oddanie temu etosowi dziennikarstwa i prawdziwe zrozumienie misji i posłania, jakie wiąże się z tym trudnym, bardzo odpowiedzialnym zawodem - powiedział dziennikarz.

Klatka kluczowa-626862
Pożegnanie Andrzeja Morozowskiego

Młynarski ocenił, że Morozowski był "absolutnie wyjątkową postacią". - Lubiłem bardzo jego trafne pytania, jego inteligencję, wnikliwość, ale przede wszystkim najbardziej urzekła mnie jego miłość do zawodu i profesjonalizm - dodał.

- Strasznie żałuję, że tak późno dowiedziałem się o tej jego pasji do przedwojennej muzyki. Dlatego, że chętnie bym go zaprosił do audycji. I byśmy sobie pogadali, i posłuchali wspólnie muzyki. Teraz jest już za późno - stwierdził prowadzący.

W eter popłynęły dźwięki z winylowych wydań przedwojennych hitów, między innymi tanga "Rebeka" i "Gdzie twoje serce", a także piosenki Adama Astona. Między innymi "Każdemu wolno kochać", "Teresina" i "Czy pani tańczy rumbę" z płyty "Śpiewa stare piosenki".

Źródło: tvn24.pl, Polskie Radio
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Tagi:
Andrzej MorozowskiPolskie RadioTVN24MuzykaHistoria
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Radosław Omachel
Radosław Omachel
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