W Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia w Poznaniu u jedenastu pacjentów wykryto zakażenie bakterią New Delhi. Osiem z nich zostało już wypisanych do domu. Sanepid prowadzi dochodzenie epidemiologiczne, aby ustalić, gdzie mogło dojść do zakażenia superbakterią.