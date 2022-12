Nie żyje Andrzej Matul, dziennikarz radiowy i "kultowy lektor filmowy"

Andrzej Matul: lektor i Mistrz Mowy Polskiej

Był popularnym lektorem filmowym - mogliśmy go usłyszeć w polskich wersjach znanych produkcji. Andrzej Matul czytał m.in. "Imię Róży", "Armageddon", "Listę Schindlera", "Wzgórze nadziei", "Skarb narodów", "Tylko dla orłów", "Powrót do przyszłości", czy filmy dla dzieci - "Iniemamocni", "Madagaskar", "Ratatuj".

Andrzej Matul: "Wybitny radiowiec, posiadacz wspaniałego głosu"

"Mam to szczęście, że go znałem, mamy to szczęście, że możemy go ciągle słuchać i to jest najpiękniejsze" - napisał w mediach społecznościowych lektor Paweł Bukrewicz, nazywając Matula "legendą polskiego radia i telewizji". "Wybitny radiowiec, posiadacz wspaniałego głosu, kultowy lektor filmowy" - napisał z kolei dziennikarz Przemysław Szubartowicz.