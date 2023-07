"On naprawdę nie uczestniczy w konkursie na najbardziej kretyńskie zdanie, on jest premierem polskiego rządu"

Mamy propagandę, która kompletnie nie odzwierciedla rzeczywistości - mówił w "Faktach po Faktach" Andrzej Halicki, eurodeputowany Platformy Obywatelskiej, komentując sejmowe wystąpienia strony rządowej podczas debaty nad odwołaniem ministra Mariusza Błaszczaka. Krzysztof Hetman, europoseł Polskiego Stronnictwa Ludowego decyzję Sejmu o obronie ministra nazwał "kolejnym dniem wstydu i hańby PiS-u".

Posłowie w Sejmie debatowali nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec Mariusza Błaszczaka. W głosowaniu większość sejmowa zdecydowała, że szef Ministerstwa Obrony Narodowej pozostanie na stanowisku. Głosowanie poprzedziła debata. - Polacy już wiedzą, że minister Błaszczak stwarza tylko kłopoty. Potrzebny jest minister, który zagwarantuje bezpieczeństwo - mówił Cezary Mroczek (KO). - Dzisiaj najsłabszym ogniwem systemu obrony państwa jest Mariusz Błaszczak - dodawał Mirosław Suchoń (Polska 2050). Radosław Fogiel (PiS) stwierdził, że we wniosku opozycji nie ma "poważnych zarzutów czy udokumentowanych faktów". Szefa MON bronił między innymi premier.

Halicki: cyrk z bezpieczeństwa robi obecna władza

Minister Błaszczak podczas swojego wystąpienia w Sejmie zarzucił opozycji "robienie politycznego cyrku z bezpieczeństwa Polski". - Cyrk z bezpieczeństwa robi chyba obecna władza - komentował europoseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki, który był gościem "Faktów po Faktach". - Mamy propagandę, która kompletnie nie odzwierciedla rzeczywistości - dodał na temat sejmowych wystąpień strony rządowej. - Poza konferencjami i zakupami nietransparentnymi w Korei (Południowej - red.), nie widzę żadnych działań - stwierdził.

Premier Mateusz Morawiecki mówił z kolei, zwracając się do opozycji, że w czasach jej rządów po to pewnie "robiono reset z Rosją", żeby "zresetować także polską armię". - To trzeba powiedzieć niestety wam się udało - stwierdził Morawiecki.

- My wiemy, że premier jest fikcyjnym premierem i kto inny podejmuje decyzje, albo będziemy traktować przez palce niektóre jego konferencje prasowe, ale on naprawdę nie uczestniczy w konkursie na najbardziej kretyńskie zdanie, on jest premierem polskiego rządu. On reprezentuje nas na zewnątrz. To uderza w polskie bezpieczeństwo i powagę polskiego państwa - skomentował Halicki.

Krzysztof Hetman i Andrzej Halicki w "Faktach po Faktach" TVN24

Hetman: to kolejny dzień wstydu i hańby PiS-u

Do słów premiera na temat "resetu" odniósł się także europoseł PSL Krzysztof Hetman. - Reset to chciał zrobić pan minister Błaszczak, wrzucając pod samochód jednego z najważniejszych generałów, kiedy miał wcześniej mnóstwo frazesów i truizmów na ustach, mówiąc o tym, że "stoi murem za polskim mundurem". W chwili próby nie potrafił się zachować honorowo, ale zwalił całą winę na generała - powiedział, odnosząc się do sporu między minister Błaszczakiem, a generałem Piotrowskim.

Decyzję Sejmu o obronie ministra Błaszczaka nazwał "kolejnym dniem wstydu i hańby PiS-u". - (Minister Błaszczak - red.) jest zwykłym tchórzem, chowając się za plecami jednego z weteranów z Afganistanu - dodał.

- W 2022 roku mówił minister Błaszczak, że 65 procent środków wydawanych z budżetu państwa na modernizację polskiej armii będzie trafiało do polskich zakładów zbrojeniowych. W tym roku dokładnie 75 procent wszystkich pieniędzy, a mówimy o gigantycznych pieniądzach, o miliardach, zostaną wytransferowane do międzynarodowych korporacji, do zagranicznych firm zbrojeniowych - mówił europoseł na temat polityki zakupowej ministerstwa obrony z Mariuszem Błaszczakiem na czele.

Andrzej Halicki, Krzysztof Hetman, prof. Witold Orłowski i Kazimierz Krupa w "Faktach po Faktach" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

