Brakuje "autorozliczalności" Kościoła. "Cały episkopat powinien podać się do dymisji"

Biskupom, którzy widzą w swoim sumieniu, że nie są w stanie nic zdziałać w episkopacie takim, jakim jest, uczciwość wewnętrzna nakazywałaby zrzeczenie się urzędu - mówiła w TVN24 Ewa Kiedio z kwartalnika "Więź", komentując sprawę księdza Andrzeja Dymera oskarżanego o wykorzystywanie seksualne nieletnich. Tocząca się od ponad 25 lat procedura kościelna w tej sprawie nie miała finału przed sądem świeckim. We wtorek nadeszła informacja o śmierci księdza Dymera.

Katolicka Agencja Informacyjna poinformowała we wtorek o śmierci księdza Andrzeja Dymera . Duchowny, który według KAI zmarł po długiej chorobie, był oskarżany o wykorzystywanie seksualne nieletnich. Szczecińscy biskupi mieli wiedzieć o jego czynach już w połowie lat 90. ubiegłego wieku.

Śledztwo wszczęte po publikacji dziennikarzy "Gazety Wyborczej" w 2008 roku zostało umorzone. Wyrok przed świeckim sądem nie zapadł z powodu przedawnienia się przestępstwa. W 2008 roku kościelny trybunał skazał duchownego za molestowanie seksualne wychowanków, nałożył na niego karę pieniężną i zakazał pracy z młodzieżą. Ksiądz Dymer złożył od tego wyroku apelację. Do 2021 roku wyroku instytucji Kościoła nie wydano.

"Arcybiskup Dzięga zaczął działać, bo sam jest podejrzewany o zaniedbania"

O okolicznościach śmierci duchownego mówiła na antenie TVN24 Ewa Kiedio, redaktor z kwartalnika "Więź", który zajmował się sprawą księdza. - Z tego co mi wiadomo, ksiądz Andrzej Dymer od lat cierpiał na raka trzustki - przekazała, zaznaczając jednocześnie, że nie posiada w tej sprawie w pełni sprawdzonych informacji medycznych.

To właśnie dziennikarze "Więzi" poinformowali 11 lutego o odwołaniu księdza z funkcji dyrektora Instytutu Medycznego imienia Jana Pawła II w Szczecinie. Metropolita szczecińsko-kamieński, arcybiskup Andrzej Dzięga decyzję w tej sprawie miał podjąć 10 lutego podczas spotkania z mężczyzną, który miał być wiele lat temu wykorzystany seksualnie przez księdza Dymera.

- Rzeczywiście do takiego spotkania doszło. Zastanawiające jest, dlaczego po tylu latach. Przecież ta sprawa była znana od 25 lat - zwróciła uwagę Kiedio. - Dlaczego dopiero teraz [doszło do spotkania - przyp. red.]? Czy dlatego, że zaczął się szum medialny? - stawiała pytania. - Ten szum medialny był od lat. Tutaj jest podejrzenie, że arcybiskup Dzięga zaczął działać, bo sam jest podejrzewany o zaniedbania i ta sprawa trafiła do Stolicy Watykańskiej - zaznaczyła publicystka.