Andrzej Duda zakażony koronawirusem. "Tworzona będzie lista kontaktów prezydenta"

"Tworzona będzie lista kontaktów prezydenta"

- To jest kwestia dla nas nowa - powiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, pytany o stwierdzone u prezydenta Andrzeja Dudy zakażenie koronawirusem.

W radiowej "Trójce" natomiast minister przekazał, że wynik testu Andrzej Duda otrzymał w piątek późnym wieczorem. - Prezydent przebywa w domowej izolacji, czuje się dobrze. Można go uznać za przypadek bezobjawowy, to znaczy te symptomy są bardzo delikatne, jeśli w ogóle występują - wyjaśniał Szczerski.

Dodał, że dochodzenie epidemiologiczne wskaże osoby z kontaktu, które powinny udać się na kwarantannę po ostatnich spotkaniach z prezydentem. - Ale to jest decyzja już nie administracyjna kancelarii [prezydenta - przyp. red.] tylko decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego. Chodzi o to, żeby wskazać ewentualny zakres czasowy tych spotkań, które podlegają później nadzorowi epidemiologicznemu. Więc czekamy na decyzje odpowiednich służb sanitarnych - przekazał Szczerski.

Wiceszef MZ: myślę, że wizyta prezydenta nie zahamuje budowy szpitala na Stadionie

O zakażeniu prezydenta mówił w RMF FM wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. - Jesteśmy przekonani, że powinien znieść to zakażenie w sposób lekki - ocenił.

Kraska odniósł się też do piątkowej wizyty prezydenta na Stadionie Narodowym. Jego zdaniem budowa szpitala tymczasowego, która ma tam miejsce, nie jest zagrożona. - Myślę, że to nie zahamuje budowy, bo prace są bardzo zaawansowane. Myślę, że to jest kwestia kilku dni, kiedy budowa będzie ukończona - powiedział.