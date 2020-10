Czy Andrzej Duda szczepił się na grypę? Odpowiada prezydencki minister

Ściśle współpracujemy z Głównym Inspektorem Sanitarnym, kalendarz pana prezydenta jest prowadzony na bieżąco, więc mamy zgromadzone wszelkie informacje, z kim prezydent miał styczność - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 prezydencki minister Paweł Mucha, odnosząc się do tego, że Andrzej Duda jest zakażony koronawirusem. Był również pytany, czy prezydent zaszczepił sie na grypę.

Był pytany, czy została już odtworzona lista osób, z którymi prezydent miał kontakt w ostatnich dniach. - Tu ściśle współpracujemy z Głównym Inspektorem Sanitarnym, kalendarz pana prezydenta jest prowadzony na bieżąco, więc mamy zgromadzone wszelkie informacje, z kim prezydent miał styczność - powiedział. - Przekazujemy wszelkie informacje GIS, natomiast decyzje jeśli chodzi o kwarantannę, to one są podejmowane bezpośrednio przez uprawione do tego organy - wskazywał.