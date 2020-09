Spotkanie z papieżem, rozmowa z włoskim prezydentem i premierem. Andrzej Duda we Włoszech

Prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda przylecieli we wtorek po południu do Włoch. Prezydent w czasie pierwszej wizyty zagranicznej w nowej kadencji zostanie przyjęty na audiencji przez papieża Franciszka. Spotka się też z najważniejszymi politykami włoskimi.

Andrzej Duda w czasie kampanii wyborczej zapowiedział, że swoją pierwszą wizytę po wygranych wyborach prezydenckich chciałby złożyć we Włoszech i w Watykanie. - Oznaczałoby to, że epidemia minęła - argumentował wówczas. Wizyta była początkowo planowana na maj w związku z 100. rocznicą urodzin Jana Pawła II, jednak w związku z epidemią COVID-19 w Europie wówczas nie doszła do skutku.

"Różne spojrzenia na przyszłość budżetu, muszą się spotkać"

- Różne spojrzenia, jakie prezentują Polacy i Włosi na przyszłość tego budżetu, muszą się spotkać, żeby był on rzeczywiście wspólnym budżetem całej Europy - powiedział prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Poinformował, że tematem rozmów będą też kwestie bezpieczeństwa. - Polska i Włochy leżą na różnych flankach NATO, więc mają różne priorytety bezpieczeństwa, ale musi nas połączyć to, byśmy wzajemnie swoje priorytety wspierali - podkreślił.

Wizyta na Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino

Prywatna audiencja u papieża Franciszka

Szczerski zaznaczył, że spotkanie z papieżem przypada w tygodniu, kiedy odbywać się będzie doroczna sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W tym roku ze względu na pandemię będzie ona miała w dużej części charakter zdalny. - To skłania do szerszych refleksji na temat relacji społeczno-gospodarczych na świecie, które będą rezultatem pandemii. Może ona bowiem doprowadzić do nowych różnic, do powstania nowych obszarów biedy i bogactwa, więc jest potrzebna głębsza refleksja i ona będzie towarzyszyła rozmowie prezydenta z Ojcem Świętym - powiedział Szczerski. Jak dodał, tematem rozmowy będzie też sytuacja na Bliskim Wschodzie. Para prezydencka wróci do kraju w piątek wieczorem.