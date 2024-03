Zagrożenie jest dzisiaj dla wszystkich oczywiste. Ono wynika z rosyjskiej agresji na Ukrainę, która jest emanacją rosyjskiej polityki imperialnej - powiedział prezydent Andrzej Duda w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN w Waszyngtonie Marcinem Wroną. Pytany, czy jest "bezpośrednie zagrożenie naszego bezpieczeństwa", prezydent odparł, że "dzisiaj jeszcze nie". - Ale kto mądry, ten patrzy w przyszłość i mówi: hej, jeżeli dzisiaj Rosja zaatakowała Ukrainę, to trzeba ją na tej Ukrainie zatrzymać - dodał.

Prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk spotkali się we wtorek w Białym Domu z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Po tych rozmowach polski przywódca udzielił wywiadu korespondentowi "Faktów" TVN w Waszyngtonie Marcinowi Wronie.

Duda podkreślał, że polscy liderzy zostali zaproszeni do USA w 25. rocznicę przyjęcia Polski do NATO "jako kraj jedyny zaproszony". A - jak wskazywał prezydent - 25 lat temu "przecież krajów przyjętych wtedy było więcej". - To pokazuje dzisiaj znaczenie relacji z nami dla Stanów Zjednoczonych, tej relacji sojuszniczej - ocenił.

- Jeżeli ktoś mnie pyta: a bezpieczeństwo Polski w tym kontekście? Proszę popatrzeć, kto został zaproszony. To my zostaliśmy zaproszeni. Jako właśnie ważny partner, ważny aliant w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego - dodał.

Andrzej Duda o rozmowach w czasie wizyty w Waszyngtonie TVN24

Duda: Rosja prawdopodobnie będzie atakowała dalej

Prezydent był pytany, czy zaproszenie jego i premiera Tuska do Białego Domu oraz ogłoszenie przez USA planów udzielenia Polsce pożyczki w wysokości dwóch miliardów dolarów na zakup uzbrojenia świadczy o skali zagrożenia, które przed nami stoi.

- Tak, ale to zagrożenie jest dzisiaj dla wszystkich oczywiste. Ono wynika z rosyjskiej agresji na Ukrainę, która jest emanacją rosyjskiej polityki imperialnej. To jest odrodzona rosyjska polityka imperialna, jakiej nie było właściwie od czasu upadku Związku Sowieckiego - powiedział Andrzej Duda.

Duda: jeżeli dzisiaj Rosja zaatakowała Ukrainę, to trzeba ją na tej Ukrainie zatrzymać TVN24

Na pytanie Marcina Wrony, czy "to jest bezpośrednie zagrożenie naszego bezpieczeństwa", odparł, że "dzisiaj jeszcze nie". - Ale kto mądry, ten patrzy w przyszłość i mówi: hej, jeżeli dzisiaj Rosja zaatakowała Ukrainę, to trzeba ją na tej Ukrainie zatrzymać. Bo jeżeli nie zatrzymamy Rosji dzisiaj na Ukrainie, to Rosja prawdopodobnie będzie atakowała dalej - ocenił.

- I w związku z tym, oprócz tego, że ją trzeba zatrzymać, trzeba się także potencjalnie przygotować tak, żeby jej się atakować nie opłacało. Dlatego trzeba zbudować potencjał militarny NATO, w szczególności naszej części Europy. A ja, patrząc z tego punktu widzenia, jako polski prezydent, mówię: nasz potencjał militarny. My musimy mieć swoją obronę. I właśnie ją budujemy - podkreślił prezydent RP.

"Powiedziałem spikerowi: to jest niska cena, bo nie ma porównania z życiem żołnierzy"

Duda był też pytany o wtorkowe spotkanie ze spikerem Izby Reprezentantów Mikiem Johnsonem, który blokuje w izbie pakiet wsparcia dla Ukrainy i czy udało mu się przekonać republikańskiego polityka do pracy nad pakietem pomocowym dla Kijowa.

Prezydent Andrzej Duda TVN24

- Przede wszystkim zacznijmy od tego, że jestem prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i mówiłem dzisiaj o polskich interesach i o polskim spojrzeniu na kwestie bezpieczeństwa - podkreślał. - W naszym interesie dzisiaj jest to, żeby Rosja została zatrzymana na Ukrainie, żeby rosyjski imperializm został zatrzymany i w miarę możliwości skarcony na Ukrainie - mówił. - Żeby rosyjskie czołgi nie ogarnęły Ukrainy, żeby nie doszły do naszej granicy i żeby napaść rosyjska została tam na Ukrainie odparta - dodał prezydent.

Według niego "to jest też w interesie Stanów Zjednoczonych". - Bo ile razy dochodziło do wielkiej wojny w Europie - a imperializm rosyjski grozi wielką wojną w Europie - tyle razy prędzej czy później amerykańscy żołnierze musieli wejść do walki i setki tysięcy grobów amerykańskich żołnierzy, synów i ojców rodzin są dzisiaj w Europie Zachodniej po pierwszej i drugiej wojnie światowej - wskazywał. Jak ocenił, "wystarczy dać dzisiaj sprzęt i pieniądze, to jest niska cena".

- Powiedziałem panu spikerowi dzisiaj: to jest niska cena, bo nie ma ona porównania z życiem żołnierzy - podkreślił Duda.

Na uwagę, że Johnson nie złożył żadnej deklaracji, Duda odparł, że "mają na to czas". - To jest amerykańska polityka. Ja zrobiłem to, co dzisiaj w moim przekonaniu należało do polskiego prezydenta. Mówiłem o naszym bezpieczeństwie, o bezpieczeństwie naszej części Europy, o naszych interesach i naszych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, a także amerykańskich interesach w tym aspekcie - oznajmił.

Duda o rozmowie z Johnsonem. "Powiedziałem spikerowi dzisiaj: to jest niska cena, no nie ma ona porównania z życiem żołnierzy" TVN24

"Musimy działać bardzo szybko"

Prezydent został też poproszony do odniesienia się do słów wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, który ocenił we wtorek, że musimy podjąć wysiłek "szczególnie w ciągu najbliższych 25 miesięcy" na rzecz zaangażowania w odstraszanie Rosji. Prezydent był pytany przez Marcina Wronę, czy zgadza się z tym, że musimy tak szybko działać, żeby w ciągu najwyżej dwóch lat być gotowym do naprawdę skutecznego odstraszania Rosji.

- Tak, musimy działać bardzo szybko, być może (w ciągu - przyp. red.) dwóch lat. Nikt tego nie wie, bo nikt tego nie jest w stanie tak naprawdę do końca przewidzieć. Ale jeżeli mówimy 24 miesiące - dobrze, to 24 miesiące. To realizujemy jak najwięcej spośród tych kontraktów w ciągu 24 miesięcy. Zrealizujmy te wszystkie zakupy, które dzisiaj są możliwe - mówił, podkreślając, że "my na szczęście zaczęliśmy robić to wcześniej".

- Od samego praktycznie początku realizujemy duże zakupy. Ich efekty widać teraz, bo nieraz były to wieloletnie kontrakty - zaznaczył. Według niego "ten potencjał polskiej armii rośnie w oczach".

Duda: musimy działać bardzo szybko TVN24

