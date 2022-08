Andrzej Duda dziękował za obronę "mimo różnego rodzaju ataków różnych durniów i zdrajców". Bartosz Wieliński i Roch Kowalski komentują

Prezydent Andrzej Duda podczas przemówienia w Święto Wojska Polskiego odniósł się do kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Dziękował polskim żołnierzom i funkcjonariuszom za ich postawę i obronę, "mimo różnego rodzaju ataków różnych durniów i zdrajców, różnych ludzi nieodpowiedzialnych". Bartosz Wieliński z "Gazety Wyborczej" stwierdził, że to, co powiedział prezydent było "oburzające i obraźliwe". Roch Kowalski z RMF FM mówił, że "skala nieludzkiego, niehumanitarnego traktowania na polsko-białoruskiej granicy jest zatrważająca".

Andrzej Duda, podczas swojego przemówienia w trakcie obchodów Święta Wojska Polskiego w 102. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku odniósł się między innymi do służby żołnierzy w czasie kryzysu przy granicy z Białorusią. - Dzięki postawie polskich żołnierzy i funkcjonariuszy, dzięki waszej postawie, pokazaliśmy tę determinację całemu światu, broniąc polskiej granicy, broniąc granicy Unii Europejskiej, broniąc granicy strefy Schengen, mimo różnego rodzaju ataków różnych durniów i zdrajców, różnych ludzi nieodpowiedzialnych, polski żołnierz stanął na wysokości zadania, wytrzymał - oświadczył. Podziękował za to "z całego serca".

Duda: mimo różnego rodzaju ataków, różnych durniów i zdrajców, różnych ludzi nieodpowiedzialnych, polski żołnierz stanął na wysokości zadania TVN24

Kowalski o wypowiedzi prezydenta: analogia historyczna jest zupełnie nieuprawniona

Do tej wypowiedzi prezydenta odnieśli się w TVN24 komentatory: Roch Kowalski z RMF FM i Bartosz Wieliński z "Gazety Wyborczej".

- Andrzej Duda umieścił to w szerszym kontekście i właściwie porównywał "obronę" granicy z zeszłego roku do wojen o obronę granic z lat 1918-1921. Moim zdaniem ta analogia historyczna jest zupełnie nieuprawniona - stwierdził Kowalski.

- Oczywiście prezydent ma rację, że ze strony tego tandemu Putin-Łukaszenka był rodzaj wykonanego stress-testu na Polskę i państwa bałtyckie. W moim przekonaniu i w moim odczuciu my kompletnie tego testu nie zdaliśmy. Ja bardziej zobaczyłem sygnał jak daleko w nieludzkim traktowaniu jesteśmy się w stanie posunąć, w imię jakiegoś interesu państwowego, ale też w imię interesu politycznego - mówił dalej.

Jak dodał, "skala nieludzkiego, niehumanitarnego traktowania na polsko-białoruskiej granicy jest zatrważająca". - A my też nie znamy prawdziwego dramatu, który się rozgrywał w tych lasach i na tych bagnach, wiemy to tylko i wyłącznie dzięki determinacji organizacji pozarządowych, mediów czy biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Ale jestem przekonany, że za kilka czy kilkanaście lat, jak będziemy patrzyli na te wydarzenia z perspektywy czasu, to będziemy się bardziej za nie wstydzili niż byli dumni - stwierdził dziennikarz RMF FM.

Kowalski o wypowiedzi prezydenta: analogia historyczna jest zupełnie nieuprawniona TVN24

Wieliński: to, co powiedział Andrzej Duda, było oburzające i obraźliwe

Bartosz Wieliński ocenił, że to, co powiedział Andrzej Duda, "było oburzające i obraźliwe, także wobec dziennikarzy, którzy relacjonowali kryzys na granicy białoruskiej, relacjonowali jak polscy funkcjonariusze łamią prawo międzynarodowe, jak zachowują się w sposób skandaliczny, brutalny, odsyłając dzieci do lasów, dokonując push-backów".

- Jeżeli prezydent RP nazywa tych ludzi zdrajcami i durniami, to ja bym to skomentował tylko w ten sposób, że prezydent chyba mówi o sobie. To są skandaliczne słowa, które w tym miejscu, podczas takiego święta nie miały prawa paść i mówią nam bardzo dużo o osobie pełniącej obowiązki głowy państwa - dodał.

Wieliński: to, co powiedział Andrzej Duda, było oburzające i obraźliwe TVN24

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mjz/adso

Źródło: TVN24