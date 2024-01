Andrzej Duda w stacji Fox News "polski rząd już naruszył polskie prawo i konstytucję"

Kancelaria Prezydenta RP w niedzielę przytoczyła na platformie X fragmenty wywiadu prezydenta Andrzeja Dudy z amerykańską stacją Fox News. Duda pytany był podczas wywiadu o byłego prezydenta USA Donalda Trumpa . Jak ocenił, w czasie prezydentury Trumpa Polska była w bardzo dobrych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. - Prezydent USA zaangażował się we współpracę krajów Trójmorza, podpisaliśmy wiele fundamentalnych dla Polski kontraktów gospodarczych między innymi na dostawy gazu skroplonego, czy rozpoczęliśmy poważną współpracę w zakresie budowy w Polsce pierwszej elektrowni atomowej. To były działania, które bardzo mocno zacieśniły więzi, także i te gospodarcze, pomiędzy naszymi państwami - powiedział.

Duda pytany o wybory w USA podkreślił, że przede wszystkim wybór należy do wyborców w Stanach Zjednoczonych. - Uważam, że jest to co najmniej nie na miejscu, jeżeli politycy z Europy próbują mówić Amerykanom, jakiego prezydenta mają sobie wybrać. To Amerykanie wybierają prezydenta i to Amerykanie wiedzą, jaki prezydent będzie dla nich najlepszy i najlepszy dla ich kraju - dodał.