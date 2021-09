Prezydent Andrzej Duda po pierwszych spotkaniach na forum ONZ

We wtorek prezydent Andrzej Duda rozpoczął swoją wizytę w Nowym Jorku, gdzie odbywa się Zgromadzenie Ogólne ONZ. W ramach spotkań bilateralnych rozmawiał już między innymi z prezydentem Brazylii Jairem Bolsonaro i prezydentem Mongolii. Mówi także o tym, jakie są "dwa najważniejsze punkty" programu jego wizyty.

Duda: prezydent Brazylii w Polsce w marcu lub na początku kwietnia

Podczas brieifingu prasowego Andrzej Duda wyraził nadzieję, że w marcu lub na początku kwietnia Bolsonaro przyjedzie do Polski.

- Brazylia to partner gospodarczy Polski, ale przede wszystkim największy kraj Ameryki Południowej o wielkim potencjale - zaznaczył. Podkreślił, że "byłoby dobrze" nasze stosunki z Brazylią, przede wszystkim gospodarcze, rozwijać. - To byłoby z pewnością korzystne dla naszej gospodarki i dla naszych przedsiębiorców - dodał prezydent. - Z góry zapowiadam, że wizyta pana prezydenta jest więcej niż prawdopodobna - powiedział.

Andrzej Duda o "dwóch najważniejszych punktach" jego wizyty

Przekazał też, że spotkał się z prezydentem Mongolii Uchnaagijnem Chürelsüchem. - Otrzymałem zaproszenie od pana prezydenta do Mongolii - mówił, podkreślając, że w ubiegłym roku mieliśmy 80-lecie relacji dyplomatycznych pomiędzy Polską a Mongolią. Jak zaznaczył Duda, ma nadzieję na zwiększenie wymiany młodzieży z Mogolią; na to, że jeszcze więcej studentów z Mongolii będzie w Polsce. - Mamy nadzieję na rozwój relacji gospodarczych, bo Mongolia to też kraj z wielkim potencjałem i mam nadzieję, że będzie jeszcze bardziej otwarty na naszych przedsiębiorców - dodał.