Duda: w rozmowie ze Stoltenbergiem poruszyłem kwestie związane z ewentualnymi zagrożeniami militarnymi

Do rozmowy z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem odniósł się prezydent Andrzej Duda w czasie wizyty w Macedonii Północnej. - Zarysowałem mu wszelkie kwestie związane z ewentualnymi zagrożeniami militarnymi - mówił prezydent. - Mamy nadzieję, że wkrótce dzięki wsparciu politycznemu społeczności europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego hybrydowy atak na polską granicę zostanie zakończony - dodał. Mówiąc o relacjach z Macedonią Północną, zapewnił, że ten kraj ma nieustanne wsparcie strony polskiej w dążeniu do przyjęcia do Unii Europejskiej.

- Dzisiaj zaproponowałem panu prezydentowi wstępnie zasady współpracy pomiędzy Polską a Macedonią Północną w tym zakresie i wierzę w to, że także rok 2023 to będzie rok rozwijającej się kooperacji pomiędzy państwami na drodze politycznej w tej bardzo ważnej międzynarodowej organizacji - poinformował prezydent RP.

Duda o rozmowie z szefem NATO: poruszyłem kwestie związane z ewentualnymi zagrożeniami militarnymi

Duda o ataku hybrydowym na polską granicę: mamy nadzieję, że wkrótce zostanie zakończony

Prezydent o Macedonii Północnej: ma nieustanne wsparcie Polski w dążeniu do przyjęcia do Unii

Prezydent Andrzej Duda podczas konferencji prasowej mówił, że jego wizyta w Skopje pokazuje żywotność wzajemnych relacji Polski i Macedonii Północnej. - Ze strony polskiej mogę zapewnić o tym, że Macedonia Północna ma nieustanne wsparcie strony polskiej w jej dążeniu do przyjęcia do Unii Europejskiej - zapewnił.

Zadeklarował też, że w przypadku gdyby ze strony władz Bułgarii, które są w tej chwili wyłaniane w wyborach, były problemy związane z akcesją Macedonii Północnej, to on, jako prezydent RP, jest gotów "także włączyć się w to, aby uzyskać takie rozwiązanie, które będzie pozwalało Macedonii Północnej do Unii Europejskiej na normalnych zasadach członkowskich przystąpić".