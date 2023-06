Prezydent o "pięciu kluczowych obszarach" przed szczytem NATO

Prezydent o "pięciu kluczowych obszarach"

- Na spotkaniu wskazałem na pięć kluczowych dla nas obszarów. Są one związane z wyzwaniami, z którymi mierzymy się w Polsce i są kluczowe do zwiększenia i dostosowania do NATO-wskiej postawy odstraszania i obrony, jak i zwiększenia wydatków na obronność, wsparcia do przyłączenia się Szwecji do NATO, zapewnienia pomocy dla Ukrainy i przybliżenia jej do członkostwa w NATO, jak i rozwinięcia długoterminowego podejścia, jak odpowiedzieć na polityczne i gospodarcze rosyjskie zagrożenia - wyliczał Duda. - To tło dla przygotowań szczytu w Wilnie - dodał.