"Dla nas NATO oznacza pokój, bezpieczeństwo, ale również stabilność i dobrobyt"

Spotkanie Duda - Stoltenberg

Prezydent: dla nas NATO oznacza pokój, bezpieczeństwo

- Jest to naprawdę ważne w szczególności teraz, kiedy rozmawiamy o tych wszystkich zagrożeniach, o tych wszystkich potencjalnych kryzysach, których już teraz wiemy, że możemy się spodziewać, czy o których już teraz możemy mówić - niezależnie czy to jest Bliski Wschód, czy Europa - zaznaczył, wyjaśniając, że chodzi o sytuację na Ukrainie.

Andrzej Duda zwrócił uwagę, że członkostwo w NATO jest bardzo ważne dla Polaków. W tym kontekście nawiązał też do niedawnego kryzysu na Bliskim Wschodzie. Jak mówił, dzięki temu, że Polska jest w NATO mógł powiedzieć Polakom, że rozmawiał z sekretarzem generalnym Sojuszu i "niekoniecznie jest jakikolwiek strach i zmartwienie, ponieważ jesteśmy razem". - Jesteśmy wspólnie w tym sojuszu, poza tym NATO jest gotowe do jakiejkolwiek odpowiedzi, ale na pewno nie dojdzie do wojny i nasi żołnierze są bezpieczni - zapewnił.

Prezydent mówił też, że naszym celem jest "to, aby przede wszystkim wzmocnić NATO jako sojusz". - Aby wzmocnić obecność Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodniej flance NATO w Europie, ponieważ to my jesteśmy na wschodniej flance NATO, Polska to wschodnia flanka NATO wraz z krajami bałtyckimi i krajami sąsiadującymi - wyjaśnił.