Prezydent o nakazie "przymusowego dokarmiania" Mariusza Kamińskiego. Apeluje do ministra Bodnara

Prezydent Andrzej Duda poinformował, że dostał informację o wydanym przez sąd nakazie dotyczącym przymusowego dokarmiania Mariusza Kamińskiego. Wiadomość tę miał otrzymać od żony skazanego polityka, Barbary Kamińskiej.

Prezydent Andrzej Duda przebywa na Forum Ekonomicznym w Davos. W środę, podczas konferencji prasowej, podał nowe informacje o stanie zdrowia znajdującego się w więzieniu Mariusza Kamińskiego. - Dzisiaj otrzymałem informację od małżonki pana ministra Mariusza Kamińskiego (Barbary Kamińskiej - red.), że wobec pana ministra Kamińskiego został wydany nakaz sądu, aby był przymusowo dokarmiany, albowiem stan zdrowia, w którym się znalazł, zaczyna zagrażać jego życiu i zdrowiu. Sąd nakazał przymusowe dokarmianie go - przekazał prezydent Duda.

Prezydent Duda apeluje do Adama Bodnara

Głowa państwa zaapelowała do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara, by umożliwił Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi przerwę w odbywaniu kary. Zaznaczył, że zgodnie z prawem Bodnar jako prokurator generalny, może to zrobić w każdej chwili. - Przypominam panu prokuratorowi generalnemu, że jest byłym Rzecznikiem Praw Obywatelskich, że przez lata był związany jako wiceprezes, także z Helsińską Fundacja Praw Człowieka - że to jest sytuacja człowieka. Człowieka, który służył swojemu państwu z pełnym oddaniem i który czuje się głęboko skrzywdzony tym, co dzisiaj organy polskiego państwa - myślę o polskich sądach - z nim czynią, osadzając go w więzieniu - stwierdził Duda.

Prezydent ocenił, że Kamiński właśnie dlatego podjął strajk głodowy i powiedział, że obecnie były szef CBA znajduje się "rzeczywiście w bardzo złym stanie zdrowia". - Apeluję do pana ministra, byłego Rzecznika Praw Obywatelskich związanego z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, aby się zastanowił nad sobą i nad tym, co robi" - dodał Andrzej Duda.

Kamiński i Wąsik skazani

20 grudnia 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie skazał prawomocnie Kamińskiego i Wąsika na dwa lata pozbawienia wolności za nadużycia władzy w związku z tzw. aferą gruntową. W zeszły wtorek policja zatrzymała obu polityków PiS, później zostali oni osadzeni w zakładach karnych.

Prezydent poinformował w ubiegły czwartek o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego wobec Kamińskiego i Wąsika na prośbę ich żon. Zwrócił się też do prokuratora generalnego, aby zawiesił wykonywanie kary i zwolnił ich z aresztu na czas postępowania ułaskawieniowego. Adam Bodnar potwierdził, że otrzymał pismo w tej sprawie i wszczął postępowanie. W poniedziałek w TVN24 Bodnar powiedział, że we wtorek będzie zapoznawał się z aktami sprawy Kamińskiego i Wąsika oraz że przekaże akta sprawy prezydentowi ze swoim stanowiskiem "za kilka dni", "a później już wszystko w rękach prezydenta, co on z tym zrobi".

Prezydent o odwołaniu szefa wojskowego centrum rekrutacji

Andrzej Duda na środowej konferencji prasowej w Davos był pytany również o odwołanie gen. Mirosława Brysia z funkcji szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. "Według mnie pan generał dobrze wykonywał powierzone mu zadania, ale skoro nowy minister obrony narodowej chce dokonać tutaj zmiany, to mam tylko nadzieję, że oficer, któremu powierzy teraz te obowiązki, będzie je wykonywał równie dobrze, jak do tej pory robił to pan generał" - powiedział Duda.

Prezydent odniósł się też do słów wiceministra obrony, Cezarego Tomczyka, który w kontekście odwołania gen. Brysia stwierdził, że nie można pozwolić na wykorzystywanie wojska do celów politycznych. "Nie przypominam sobie, żebym widział jakąkolwiek sytuację, zwłaszcza w kontekście pana generała, że wojsko było wykorzystywane do celów politycznych" - podkreślił Duda.

Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji powstało w 2022 roku, na mocy ustawy o obronie ojczyzny. Rzeczniczka CWCR ppłk Justyna Balik poinformowała w środę PAP, że obowiązki gen. Brysia objął tymczasowo jego zastępca, płk Sławomir Karwowski.

