Andrzej Duda w Davos o tym, jak prezentuje sytuację w Polsce zagranicznym rozmówcom

Prezydent Andrzej Duda reprezentuje Polskę na 54. Światowe Forum Ekonomicznego w Davos. W rozmowie z dziennikarzami powiedział, co mówi, gdy ktoś pyta go o sytuację w kraju. - Niestety dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której nowa władza już na przestrzeni ostatnich tygodni dopuściła się całego szeregu naruszeń konstytucji - mówił Duda. Powiedział, że dzięki "oddaniu i determinacji" Kamińskiego i Wąsika "powstało Centralne Biuro Antykorupcyjne i w zdecydowany sposób rozpoczęła się walka z korupcją".

W poniedziałek rozpoczęło się 54. Światowe Forum Ekonomicznego w Davos. Organizatorzy przyznają, że kontekst geopolityczny forum jest dziś trudny, jak nigdy dotąd. Tegoroczne WEO przebiega pod hasłem "odbudować zaufanie", co ma odbywać się na trzech poziomach: zaufania co do przyszłości, w ramach społeczeństw oraz pomiędzy narodami. Głównymi tematami obrad będą sposoby zakończenia wojen w Strefie Gazy i w Ukrainie.

Polskę na forum reprezentuje prezydent Andrzej Duda. W rozmowie z dziennikarzami został zapytany o Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Prezydent Duda o "determinacji i oddaniu dla Polski" Kamińskiego i Wąsika

Prezydent Andrzej Duda odniósł się do "determinacji i oddaniu dla Polski" Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy "rozpoczęli walkę z korupcją w Polsce". - Wiemy o tym, że że było mnóstwo takich miejsc w naszym kraju i takich instytucji, gdzie bez tak zwanej koperty właściwie trudno było cokolwiek załatwić. Dzięki właśnie determinacji, prawości i niezwykłemu oddaniu dla Polski, przede wszystkim pana ministra Mariusza Kamińskiego, ale także jego współpracowników, między innymi ministra Macieja Wąsika powstało Centralne Biuro Antykorupcyjne i w zdecydowany sposób rozpoczęła się walka z korupcją - mówił prezydent.

Jeden z dziennikarzy zapytał, czy prezydent jest pytany na forum o sytuację w kraju. - Jeżeli jestem o to pytany, a rzeczywiście sytuacja w Polsce dzisiaj wzbudza wiele pytań, to mówię o tym, jaką mamy sytuację - że odbyły się w Polsce wybory, że te wybory absolutnie potwierdziły świetny stan demokracji w Polsce, że była wspaniała frekwencja i w wyniku tych wyborów, które zostały zresztą uznane za absolutnie prawidłowo przeprowadzone przez Polski Sąd Najwyższy, doszło do zmiany władzy w Polsce - mówił.

Prezydent Andrzej Duda w Davos TVN24

Duda: nowa władza dopuściła się naruszeń konstytucji

- Niestety dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której nowa władza już na przestrzeni ostatnich tygodni dopuściła się całego szeregu naruszeń konstytucji, między innymi jeżeli chodzi o przejmowanie publicznych mediów, gdzie naruszenie prawa - i to rażące już nawet - stwierdziły sądy. A w ostatnim czasie z pominięciem procedury określonej ustawowo, całkowicie z naruszeniem prawa, a w istocie także z naruszeniem konstytucji jest próba przejęcia jednej z najważniejszych instytucji państwowych, jaką jest prokuratora - mówił.

- Jeżeli jestem o to pytany, a pytają mnie o te kwestie, bo nie żyjemy w próżni, nie jesteśmy państwem, które byłoby jakąś malutkim punkcikiem na mapie Europy. Jesteśmy dużym państwem europejskim, przywódcy innych państw interesują się naszymi sprawami, pytają mnie o tę kwestię. Jeżeli mnie pytają o tę kwestię, to na te pytania odpowiadam.

