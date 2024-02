Prezydent odwiedzi trzy afrykańskie kraje. Znamy plan wizyt

czytaj dalej

Myślę, że to był jakiś taki mały błąd, wierzę w to, że to był incydent - mówił w "Faktach po Faktach" Mykoła Kniażycki, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy i dziennikarz, komentując wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy na temat Krymu. - Wdał się w takie teoretyczne rozważania, uważając, że jest publicystą, a nie prezydentem - stwierdził Jerzy Marek Nowakowski, były ambasador Polski w Łotwie i Armenii.