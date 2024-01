Andrzej Duda ułaskawi Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika? Szef Gabinetu Prezydenta: nic się w tej kwestii nie zmienia

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, napisał "Super Express", cytując fragment wywiadu głowy państwa, który w całości ma się ukazać w poniedziałek. Jak jednak przekazał szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek w rozmowie z Onetem, "nic się w tej kwestii nie zmienia", a "prezydent czeka na opinię prokuratora generalnego w sprawie ułaskawienia", bo taką ścieżkę prawną dla rozwiązania tej sprawy wybrał.

- Dzisiaj Mariusz Kamiński jest w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej, prowadzi cały czas strajk głodowy. Maciej Wąsik także prowadzi strajk głodowy. Chciałbym, żeby to zostało przerwane. Jeżeli może to zostać przerwane tylko i wyłącznie przez to, że ja ich ponownie po prostu ułaskawię, żeby po prostu ich ratować, to to zrobię - powiedział Andrzej Duda w wywiadzie, cytowany przez "Super Express". Jak czytamy, zaznaczył, że uczyni to "mając pełną świadomość tragizmu tej sytuacji". - Również dla urzędu prezydenta Rzeczypospolitej. Z pełną świadomością - dodał.

Prezydent wyraził nadzieję, że Kamiński i Wąsik wrócą do domu "jak najszybciej". - Apelowałem już do ministra Adama Bodnara, bo stworzyłem mu ku temu warunki, by przerwał obu panom odbywanie kary pozbawienia wolności. Niestety, nie korzysta z tego. Jest to dla mnie bulwersujące. Uważam to za brutalne stawianie sprawy - ocenił w wywiadzie dla "SE".

Ocenił, że jego ułaskawienie z 2015 roku pozostaje w mocy, gdyż zostało zastosowane zgodnie z Konstytucją.

Mastalerek prostuje

Takiej interpretacji działań prezydenta zaprzeczył szef jego gabinetu Marcin Mastalerek. W rozmowie z Onetem przekazał, że "nic się w tej kwestii nie zmienia". - Prezydent niedawno wszczął ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w oparciu o kodeks postępowania karnego. Nic się w tej kwestii nie zmienia. Prezydent czeka na opinię prokuratora generalnego w sprawie ułaskawienia, bo takie są wymogi przy tej ścieżce prawnej - powiedział urzędnik Andrzeja Dudy w rozmowie z portalem.

W rozmowie z TVN24 komentował to również Andrzej Stankiewicz z Onetu. - Muszę trochę spuścić powietrze z tego balonika. Prezydent został źle zrozumiany, jestem po rozmowie z szefem jego kabinetu Marcinem Mastalarkiem,który powiedział mi, że nic się w tej sprawie nie zmienia. Zatem prezydent nie wraca do tak zwanego konstytucyjnego ułaskawienia tego, które zastosował w roku 2015, będąc przekonanym, że ono jest wciąż w mocy i utrzymuje swoją decyzję, by zastosować tę dłuższą procedurę, czyli ułaskawienie na podstawie Kodeksu postępowania Karnego - wyjaśnił.

Jak mówił, "prezydent wciąż czeka na opinię Adama Bodnara, bo w tej dłuższej procedurze jest potrzebna opinia prokuratora generalnego".

Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński na spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą Jakub Szymczuk/Kancelaria Prezydenta RP

Sprawa Kamińskiego i Wąsika

Zarówno Mariusz Kamiński, jak i Maciej Wąsik zostali prawomocnie skazani przez warszawski sąd okręgowy za niedopełnienie obowiązków oraz przekroczenie uprawnień. Chodzi o okres od 14 grudnia 2006 roku do 5 lipca 2007 roku i działania dotyczące tzw. afery gruntowej. W okresie Mariusz Kamiński był szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a Maciej Wąsik jego zastępcą. Razem z nimi skazano również dwóch innych członków ówczesnego kierownictwa CBA.

Dwa tygodnie temu policja zatrzymała obu polityków PiS, którzy zostali osadzeni w zakładach karnych.

Prezydent poinformował 11 stycznia o wszczęciu na podstawie Kodeksu postępowania karnego postępowania ułaskawieniowego wobec Kamińskiego i Wąsika na prośbę ich żon. Zwrócił się też do prokuratora generalnego, aby zawiesił wykonywanie kary i zwolnił ich z aresztu na czas postępowania ułaskawieniowego.

Adam Bodnar, minister sprawiedliwości i prokurator generalny w poniedziałek w "Faktach po Faktach" w TVN24 przypomniał, że "pan prezydent cały czas ma w rękach instrument w postaci ułaskawienia", podkreślając, że "do niczego nie jest mu potrzebny prokurator generalny". Stwierdził, że jakby prezydent chciał, to "mógłby jutro, ot tak", wydać akt ułaskawienia.

Autor:momo/adso

Źródło: Super Express, tvn24.pl