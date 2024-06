- Żyjemy w takich czasach i dzisiaj mamy taką władzę, że każdemu mogą być postawione zarzuty. W związku z powyższym podchodzę do tego bardzo spokojnie. Jeżeli ktoś ma postawione zarzuty, to oczywiście stosujemy w tym zakresie odpowiednie przepisy. Ale jeżeli ktoś nie ma postawionych żadnych zarzutów, to te przepisy, które są stosowane w odniesieniu do powoływania na urząd sędziego, nie stwarzały żadnej przeszkody w tym, żeby pan Pawlak mógł zostać powołany - mówił Andrzej Duda.