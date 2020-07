Prezydent: ćwiczenia Defender-Europe 20 Plus znakiem polsko-amerykańskiej przyjaźni

Prezydent: ćwiczenia Defender-Europe 20 Plus znakiem przyjaźni polsko-amerykańskiej

Prezydent: plany tak zwanej stopniowej odpowiedzi związane z bezpieczeństwem Polski zostały sojuszniczo zatwierdzone

Ćwiczenie Defender-Europe 20 Plus, które trwało do 19 czerwca, było efektem modyfikacji dwóch ćwiczeń, których skalę i scenariusze zmieniono z powodu pandemii: Defender-Europe 20, które miało być największą od 25 lat operacją przerzutu żołnierzy i sprzętu z USA do Europy, oraz Allied Spirit, planowanego początkowo na maj.

Szef MON do wojsk z Polski i USA: udowodniliście zdolności i umiejętności

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zaznaczył, że ćwiczenie, z którym wiązało się logistyczne wyzwanie przerzutu znacznych sił z USA do europejskich portów i dalej do Polski, "udowodniło wielkie zdolności, umiejętności żołnierzy Wojska Polskiego i wojsk Stanów Zjednoczonych" i "okazało się egzaminem zdanym celująco". Według Błaszczaka ćwiczenie "nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie prezydenta Andrzeja Dudy" i dwie podpisane przez prezydentów USA i Polski deklaracje o zwiększeniu amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. - To jest sukces prezydenta Andrzeja Dudy, ale jest to sukces nasz, polski, bo jest to warunek podstawowy naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa państw wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale także bezpieczeństwa całego wolnego świata".