"Lubię pana, panie prezydencie. Szczególnie za otwartość". Komentarze po rozmowie Andrzeja Dudy z pranksterami

"Lubię pana, panie prezydencie. Szczególnie za otwartość" - napisał na Twitterze Donald Tusk. Andrzej Duda przez ponad 11 minut rozmawiał przez telefon z rosyjskim youtuberem, myśląc, że to sekretarz generalny ONZ António Guterres. Kancelaria Prezydenta RP potwierdziła w środę, że taka rozmowa miała miejsce. Zdaniem Artura Szłapki, posła Koalicji Obywatelskiej, "to kompromitujące dla służb i dla prezydenta".

- To, że przez 10 minut rozmawia i nikt nie był w stanie tego sprawdzić, czyli byle kto może sobie zadzwonić do prezydenta Rzeczypospolitej, podać się za Donalda Trumpa i zapytać na przykład, czy Polacy wyślą wojska do Iraku (...). To się nie mieści w głowie - podkreślił Szłapka.