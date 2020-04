Biały Dom: Trump podziękował Dudzie, Duda Trumpowi. Prezydenci "zgodzili się na bliską współpracę"

Prezydent Andrzej Duda i prezydent Donald Trump w rozmowie telefonicznej zgodzili się na bliską współpracę, by pokonać koronawirusa i stymulować światową gospodarkę - przekazał w komunikacie Biały Dom. Przywódcy rozmawiali też o "kluczowych sprawach dwustronnych oraz regionalnych".

Zgodzili się na "bliską współpracę"

Biały Dom wydał oświadczenie dotyczące rozmowy Trumpa z Andrzejem Dudą. W dokumencie przekazano, że przywódcy omawiali w sobotę "wysiłki dotyczące zwalczania pandemii koronawirusa". "Prezydent Trump podziękował prezydentowi Dudzie za zobowiązanie się do wysłania zaopatrzenia i polskich lekarzy do Chicago, by wspomóc USA zwalczać koronawirusa. Prezydent Duda podziękował prezydentowi Trumpowi za obecność amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce" - czytamy w oświadczeniu.