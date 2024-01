Andrzej Duda rozbawił uczestników dyskusji w Davos. "Potrzebujemy funduszy, bo to dużo kosztuje"

Duda o tym, dlaczego Europa Środkowa potrzebuje funduszy

Duda został zapytany o to, dlaczego według niego inwestycje w regionie Trójmorza są ważne. - Dlaczego? Z powodu 120 milionów potencjalnych konsumentów w krajach Trójmorza, w tej części Europy. Ludzie są tutaj bardzo ambitni i chcą rozwijać swoje kraje. Są gotowi, by pracować bardzo ciężko, by osiągnąć swoje cele. Dlatego to naprawdę dobry pomysł, by obserwować tę część Unii Europejskiej - odpowiadał Duda w języku angielskim. - Jeśli porówna się ją do zachodniej części UE, widać, że rozwój tej części naszego kontynentu był w ostatnich latach dużo szybszy niż reszty UE. To jeden z najważniejszych i absolutnie obiektywnych argumentów co do tego, dlaczego trzeba inwestować w krajach Europy Środkowej - dodał prezydent.