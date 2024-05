Swoją postawą - zaznaczył prezydent - Cichocki pokazał ukraińskim przyjaciołom i braciom, że Polska się nie boi i uważa, że Ukraina przetrwa. Podkreślił, że to, iż Polska utrzymała tam swoją placówkę dyplomatyczną z obecnym tam ambasadorem, było i jest państwowym symbolem wiary w potencjał Ukrainy i w to, że ona się obroni.

Duda: rosyjski imperializm odrodził się

Prezydent zwracając się do zgromadzonych analityków i dyplomatów, przestrzegł przed rosyjskim imperializmem. Jak dodał, nie można dopuścić, by Rosja wygrała na Ukrainie, gdyż jeśli tak się stanie, "kolejny raz napadnie kolejne kraje, bo nie ma żadnej wątpliwości, że rosyjski imperializm odrodził się".

"To jest rosyjski imperializm, (…) okrutny, nie wahający się przed mordem, nie szanujący własnych obywateli, także własnych żołnierzy", co widać po setkach tysięcy tych, którzy zginęli w tej wojnie – wskazał Duda. Jak zaznaczył, jeśli ktoś nie szanuje swoich obywateli, "to cóż mówić o szacunku do innych narodów, o szacunku do ich życia, kultury, ich świata".