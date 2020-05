"Mocne ręce ratowników, wszyscy razem - chwała im". Andrzej Duda rapuje w ramach akcji #Hot16Challenge2

"Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły To jest maj, nie pachnie Saska Kępa, może ktoś to gdzieś przewidział, ale wróżba raczej tępa. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Ostre niebo tu i teraz, ostra ziemia, ostry kurz. Wczoraj znika w nieostrości, jutro, dzisiaj, zaraz, już. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły Ciepły wieczór bez ciemności, trawa, spokój, my i wy. My i wy. My to oni, oni - my. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Mocne ręce ratowników, wszyscy razem - chwała im" - rapuje Andrzej Duda.