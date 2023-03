Andrzej Duda przed wizytą w ZEA: podpiszemy umowy dwustronne w sprawie współpracy cyfrowej i energetycznej

Jak dodał, Polska od lat korzysta z dostaw katarskiego gazu do terminalu LNG w Świnoujściu. - Mamy nadzieję, że także i w innych obszarach ta współpraca z Katarem się zacieśni, że na rynku katarskim będą obecne także nasze firmy z najnowocześniejszymi technologiami różnego rodzaju, przede wszystkim z branży IT. Pracujemy w tej chwili nad tym - mówił prezydent.

W ZEA o współpracy cyfrowej, energetyce i sytuacji międzynarodowej

Prezydent dodał, że jeszcze w poniedziałek udaje się z oficjalną wizytą do ZEA . - Tam dwie ważne dla nas umowy dwustronne do podpisania - o współpracy w dziedzinie sektora IT, współpracy cyfrowej, o cyfryzacji administracji, a także w zakresie energetyki i to zarówno tej konwencjonalnej, jak i odnawialnych źródeł energii - przekazał.

- Jak wiemy, to oddziaływanie rosyjskie w krajach na Półwyspie Arabskim jest bardzo silne. To są zamożne kraje, one mają swą dużą pozycję, też międzynarodową, z uwagi na swoje rozliczne wpływy i to, by tu w sposób zdecydowany dawać świadectwo, jaka jest prawda o rosyjskiej agresji na Ukrainę, jest bardzo istotne - zauważył prezydent. - O to też prosili nas sojusznicy, w związku z tym działamy w tym zakresie - dodał.