Pytania o spójność w działaniach prezydenta. "Wtedy nie miał żadnych wątpliwości"

Ustawa budżetowa została wysłana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Głównym powodem mają być wątpliwości w sprawie braku udziału Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w pracach Sejmu w czasie jej uchwalania. To pewna niekonsekwencja prezydenta. Dawid Rydzek przypomina głosowania bez pełnego składu, które głowie państwa nie przeszkadzały w składaniu podpisu. Czasami skład był nadprogramowy, bo głosowali ci, którzy nie powinni. Materiał magazynu "Polska i Świat".

To od budżetu prezydent Andrzej Duda zaczął swoje krótkie poranne oświadczenie w czwartek. - Podjąłem decyzję o podpisaniu ustawy budżetowej i przesłaniu jej do publikacji - oświadczył.

Choć trwało ono łącznie blisko dziewięć minut, nie było wśród nich czasu ani na pytania, ani na wspomnienie, że wniosek wysłał także do Trybunału Konstytucyjnego z powodu niedopuszczenia do głosowania nad nim polityków PiS - Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika .

- To już prezydent osądza. Czuje się strażnikiem konstytucji, a w tę sprawę jest zaangażowany wyjątkowo mocno - ocenił wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak ( Konfederacja ).

Głosowanie nad budżetem bez ponad dwustu posłów. Prezydent podpisał ustawę

Gdzie prezydent był osiem lat temu, pyta dzisiejsza koalicja, wtedy jeszcze w opozycji. - Na sali nie było 224 posłów. Niektórzy z nich nie byli wpuszczani. Próbowali się przedostać wejściem, Straż Marszałkowska ich nie wpuszczała, chociaż pokazywali legitymację. I to jest ciekawe. Wtedy prezydent nie miał żadnych wątpliwości formalnych - stwierdził poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.

To wtedy w wyniku blokady mównicy obrady Sejmu przeniesiono do Sali Kolumnowej, w której głosy nad kluczową dla funkcjonowania państwa ustawą budżetową liczono ręcznie.

Kiedy nad budżetem nie głosowało ponad dwustu posłów, a wielu być może nawet nie mogło, prezes PiS Jarosław Kaczyński na pytanie, czy to było legalne posiedzenie Sejmu, odpowiadał, że "jeżeli jest kworum, to jest legalne".

Teraz, kiedy nie było tylko dwóch posłów, wykładnia się zmieniła. - Sejm, jeżeli nie uznaje Izby Kontroli Nadzwyczajnej, to po prostu w tej chwili nie istnieje - stwierdził pod koniec stycznia 2024 roku Kaczyński.

Poseł został ambasadorem i dalej głosował. Prezydent nie zdecydował się na kontrolę

- Tak jak i wtedy, tak i teraz. Wtedy opozycja na to się nie zdecydowała. Teraz zdecydował się na to prezydent. Można było i obecnie także można poddać tę sprawę kontroli Trybunału Konstytucyjnego. I niech TK to oceni - skomentował sprawę Krzysztof Szczucki z klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.