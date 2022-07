Andrzej Duda podpisał ustawę o resocjalizacji nieletnich. Szymon Hołownia komentuje

Do decyzji prezydenta odniósł się w czwartek wieczorem na Twitterze lider Polski 2050 Szymon Hołownia. "Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę pozwalającą z mocy prawa karać dziesięcioletnie dzieci. Pozwalającą zmuszać je do "prac porządkowych", pozwalającą zamykać je w izolatkach. Pozbawić wolności. Do cholery, gdzie my żyjemy? Panie prezydencie, jak pan mógł?" - napisał Hołownia.