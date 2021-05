Ilekroć udajecie się poza granice naszego kraju, by służyć – bardzo często w sytuacjach wojennych – reprezentujecie Rzeczpospolitą – powiedział w Krakowie prezydent Andrzej Duda. Przemawiał tam podczas uroczystości z okazji Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa.

Andrzej Duda złożył w piątek wizytę w 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie, gdzie wziął udział w uroczystościach z okazji Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ, który przypada 29 maja.

- Ilekroć udajecie się poza granice naszego kraju, by służyć – bardzo często w sytuacjach wojennych – reprezentujecie Rzeczpospolitą, godność, bohaterstwo, postawę moralną i etyczną, a także po prostu ludzką polskiego żołnierza i funkcjonariusza. Reprezentujecie nas jako Polaków i wystawiacie nam świadectwo. Bardzo wysokie – podkreślił prezydent. Jak dodał, polscy uczestnicy międzynarodowych misji cieszą się szacunkiem w miejscach, gdzie służyli lub służą.

Prezydent przypomniał, że przez 68 lat Polacy wzięli udział w ponad 90 misjach. - Dzisiaj mamy w Polsce 27 tysięcy weteranów misji poza granicami państwa, z czego 817 weteranów poszkodowanych, mamy też całą, niestety długą, listę żołnierzy, którzy polegli w różnych miejscach, w szczególności w Iraku i Afganistanie – dodał.

Uroczystości z okazji Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa PAP/Łukasz Gągulski

"My również niesiemy pokój i bezpieczeństwo innym"

Prezydent zapewnił, że polscy żołnierze i funkcjonariusze zawsze są w gotowości do służby, po to, by "Polska zawsze dotrzymywała swoich zobowiązań sojuszniczych, pokazując, że to, iż oddziały Sojuszu Północnoatlantyckiego są na naszej ziemi, wzmacniając wschodnią flankę Sojuszu i nasze bezpieczeństwo, nie znaczy, że my tylko korzystamy z sojuszniczego wzmocnienia". - My również niesiemy pokój i bezpieczeństwo innym - podkreślił Duda.

Za pośrednictwem mediów prezydent zwrócił się także do rodzin tych osób, zaznaczając, że ich najbliżsi również pełnią służbę. - Chciałbym, żeby najbliżsi polskich żołnierzy i funkcjonariuszy, polskich weteranów, a także oni w swoich domach usłyszeli słowa podziękowania i wielkiego szacunku ze strony najwyższych władz Rzeczpospolitej - wskazał.

Mówiąc o tych, którzy czekają na powrót członków rodziny, prezydent przypomniał, że "nikt, kto tego nie przeżył, nie wie, co to znaczy czekać na powrót syna, brata, ojca, mamy". - Nikt nie wie, co to znaczy być setki, tysiące kilometrów z dala od osoby najbliższej, słysząc, że coś się stało, i że jakiś polski żołnierz jest poszkodowany, a może zginął - dodał.

Prezydent na uroczystościach z okazji Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa PAP/Łukasz Gągulski

"Wśród nas są bohaterowie, którzy z honorem i odwagą reprezentowali Polskę"

Przypomniał, że choć "misje realizowane przez polskich żołnierzy i funkcjonariuszy cały czas trwają, to na szczęście dzisiaj najniebezpieczniejsza z nich, czyli misja w Afganistanie, dobiega końca". - Pozostają inne, bardziej spokojne, ale także związane z wielką odpowiedzialnością - doprecyzował.

Słowa uznania do żołnierzy i funkcjonariuszy skierował także minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. - Wśród nas są bohaterowie, którzy z honorem i odwagą reprezentowali Polskę, narażając zdrowie i życie. Ze względu na poświęcenie, zaangażowanie i świadomie podejmowane ryzyko zasługują na uznanie, szacunek, a przede wszystkim pomoc we wszystkich trudnych sytuacjach - napisał w liście, odczytanym przez wiceszefa MON Wojciecha Skurkiewicza. Jak wskazał Błaszczak, wsparcie kierowane w stronę weteranów to "spłata długu, jaki zaciągnęli wobec nich wszyscy Polacy".

Do pełniących służbę zwrócił się także szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, który w swoim liście wskazał, że ich postawa to "najlepsza wizytówka naszego kraju na arenie międzynarodowej, wyjątkowy przykład oddania służbie Rzeczypospolitej Polskiej", a także wzór dla ich następców. - To dzięki wam polscy funkcjonariusze i żołnierze postrzegani są jako profesjonaliści, a Polska jako kraj wywiązujący się ze swoich sojuszniczych zobowiązań - podkreślił minister w liście, odczytanym przez podsekretarza stanu w MSWiA Bartosza Grodeckiego.

Podczas uroczystości wręczone zostały Ordery Krzyża Wojskowego i odznaki honorowe.

Polskie misje

Od 1953 r. w misjach uczestniczyło ponad 115 tys. polskich żołnierzy, funkcjonariuszy innych służb i pracowników cywilnych. 127 uczestników, w tym 120 żołnierzy i cywilny ratownik medyczny, który brał udział w misji afgańskiej, pięciu policjantów i funkcjonariusz BOR, zginęło lub zmarło na misjach lub wskutek odniesionych tam ran.

29 maja obchodzony jest Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa, który został ustanowiony w 2011 r. ustawą o weteranach. Tego dnia obchodzony jest również Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Autor:mart

Źródło: PAP