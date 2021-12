Polityka zagraniczna i działania Andrzeja Dudy w 2022 roku. Jakub Kumoch o planach prezydenta

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch zapowiedział, że na przyszły rok planowana jest duża aktywność prezydenta Dudy zarówno w Europie jak i na innych kontynentach. - Jesteśmy jednym z największych państw europejskich i przyszedł czas na to, by pozwolić sobie na bardziej globalną politykę. W polityce pozaeuropejskiej prezydent Duda odgrywa zawsze bardzo dużą rolę ze względu na prezydencki charakter większości partnerskich państw. Planujemy nowe otwarcie w Afryce Subsaharyjskiej, Ameryce Południowej oraz rozbudowywanie obecności w regionie Indo-Pacyfiku i większe zaangażowanie na rzecz problemów globalnych - mówił.

Plany na politykę zagraniczną

Działalność prezydenta w regionie

Relacje z USA

Odnosząc się do relacji ze Stanami Zjednoczonymi, Kumoch stwierdził, że kadencja Donalda Trumpa i pierwsza kadencja Andrzeja Dudy "w zasadzie doprowadziły do pozytywnego rozwiązania większości spraw, na których nam politycznie zależało". - Chodzi o obecność wojsk amerykańskich, zniesienie wiz, rozwój współpracy gospodarczej. Bez wielkiej przesady mogę powiedzieć, że nasze relacje międzypaństwowe są na najwyższym poziomie - powiedział. - Jeżeli chodzi o współpracę wojskową i wywiadowczą, Polska i USA są jednymi z najbliższych sojuszników w NATO. Na poziomie roboczym jesteśmy w stałym kontakcie ze stroną amerykańską praktycznie w każdej sferze - dodał.

Kumoch o ustawie medialnej

Odnosząc się do nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, nazywanej lex TVN, która trafiła już do kancelarii prezydenta, Kumoch wskazywał, że prezydent może ją podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego i ma na to czas do 10 stycznia. - Ma teraz czas do namysłu i wzięcia pod uwagę różnych okoliczności. Prezydent Duda jest osobą nielubiącą nacisków w sprawach dotyczących jego konstytucyjnych uprawnień, a szczególnie nacisków spoza Polski. Podejmie decyzję w oparciu o Konstytucję i interes Rzeczypospolitej - podkreślił szef BPM.