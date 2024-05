Pismo prezydenta do premiera. "Decyzja została wczoraj zakomunikowana"

Prezydent skierował do premiera oficjalną informację, że dla podkreślenia znaczenia politycznego naszej prezydencji w Unii Europejskiej należy zorganizować dwa szczyty europejskie - oświadczył w czwartek minister w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski. Jak zaznaczył, "polityczna decyzja została wczoraj zakomunikowana".

W zeszły czwartek prezydent Andrzej Duda zwrócił się do Donalda Tuska z propozycją spotkania z okazji 20. rocznicy wejścia Polski do UE. Poinformował, że chciałby porozmawiać z szefem rządu o priorytetach polskiej prezydencji w Radzie UE oraz programie Nuclear Sharing. We wtorek Kancelaria Prezydenta ponowiła zaproszenie. Szef KPRM Jan Grabiec w odpowiedzi poinformował jeszcze tego samego dnia wieczorem, że premier, ze względów zdrowotnych, nie może być obecny na spotkaniu.

Prezydent nawiązał do tego zaproszenia w środę podczas okolicznościowego przemówienia z okazji 20 lat Polski w Unii Europejskiej. - Chciałem dzisiaj móc stanąć z państwem z panem premierem Donaldem Tuskiem. Zaprosiłem pana premiera, niestety pan premier nie skorzystał z mojego zaproszenia, ale wierzę w to, że naszą politykę dalszego uczestnictwa w Unii Europejskiej będziemy z powodzeniem rozwijali razem - oświadczył.

Kolarski: polityczna decyzja została wczoraj zakomunikowana

Do tej kwestii odniósł się na czwartkowym briefingu prasowym minister w kancelarii prezydenta Wojciech Kolarski. - To spotkanie miało być poświęcone sprawom bezpieczeństwa, ale przede wszystkim z racji 20. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, priorytetom naszej prezydencji - powiedział.

Kolarski przypomniał słowa prezydenta ze środowego oświadczenia. Andrzej Duda zaznaczał, że w styczniu 2025 roku Polska przejmie prezydencję w Radzie UE. - Uważam, że powinniśmy zorganizować w Polsce - dla podkreślenia wagi tych najistotniejszych elementów w rozwoju Europy na przyszłość - dwa szczyty europejskie: pierwszy szczyt Unia Europejska - Stany Zjednoczone i drugi szczyt Unia Europejska - Ukraina, ukierunkowany na kwestie odbudowy Ukrainy i przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej - powiedział prezydent.

- Dzisiaj pan prezydent skierował do premiera oficjalną informację w tej sprawie, że dla podkreślenia znaczenia politycznego naszej prezydencji te dwa szczyty należy zorganizować - przekazał Kolarski.

- I oczywiście teraz, jak zawsze, drzwi Pałacu Prezydenckiego są otwarte. W najbliższym czasie trzeba będzie, mówię tutaj o pracownikach kancelarii prezydenta i premiera, podjąć prace przygotowujące te dwa wydarzenia już na poziomie organizacyjnym - dodał prezydencki minister, jednocześnie zaznaczając, że "polityczna decyzja została wczoraj zakomunikowana".

Kolarski zaznaczył, że "szkoda, że wczoraj tego spotkania tutaj nie było". - Mówię to jako prezydencki minister. Sam osobiście żałuję, że premier miał czas na inne spotkania, na inne aktywności, że w sprawach polskiej prezydencji, w sprawach bezpieczeństwa Polski czasu nie znalazł, chociaż sam zabiegał o to, żeby do takiego spotkania z prezydentem doszło - dodał.

Pismo prezydenta do premiera Kolarski opublikował w mediach społecznościowych.

Autorka/Autor:pp/kab

Źródło: TVN24