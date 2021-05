Duda o słowach Adama Bodnara: antypolskie i z punktu widzenia polskiego antypaństwowe

Jeżeli polski Rzecznik Praw Obywatelskich wygłasza wobec wspólnoty międzynarodowej opinie na temat swojego kraju niepodparte żadnymi obiektywnymi faktami, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, a stanowią element walki politycznej, to muszę powiedzieć, że mam poważne wątpliwości, co do jego rzeczywistych kwalifikacji - powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda. W ten sposób odniósł się do słów Adama Bodnara, który ostrzegał, że Polska może stać się "niedemokratyczna".