Polska

"Jest Nawrocki, Dudy ni ma - sorry, taki mamy klimat"

Andrzej Duda
Petru: prezydent Andrzej Duda stawał zawsze po jednej stronie
Źródło: TVN24
Od czasu do czasu takie spotkania trzeba odbywać - powiedział w Radiu ZET były prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do zaplanowanej rozmowy jego następcy Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem. Ocenił, że "jeśli przedstawiciele obozu rządzącego narzekają, że mają złe kontakty z prezydentem, to niech się bardziej starają". Duda mówił również o sytuacji w PiS w związku z walką frakcji w partii i komentował ostatnie działania prezydenta USA Donalda Trumpa.

W piątek ma odbyć się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem. Rozmowa ma dotyczyć sytuacji międzynarodowej. Były prezydent Andrzej Duda w czwartek w Radiu ZET komentował planowane rozmowy szefa rządu z głową państwa. - Od czasu do czasu takie spotkania trzeba odbywać. Ja też się z premierem Tuskiem nie spotykałem za często - powiedział.

Pytany o słowa niektórych członków koalicji rządzącej, którzy w kontekście relacji z obecnym prezydentem ciepło wspominają Dudę, odparł: - Jest Nawrocki, Dudy ni ma - sorry, taki mamy klimat. Jeśli przedstawiciele obozu rządzącego narzekają, że mają złe kontakty z prezydentem, to niech się bardziej starają po prostu.

"Kierunek chyba w jedną stronę". Co dalej z Andrzejem Dudą
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Kierunek chyba w jedną stronę". Co dalej z Andrzejem Dudą

Marcin Złotkowski

Czy były prezydent ma jakieś rady dla Nawrockiego przed jego spotkaniem z Tuskiem? - Mam taką zasadę, że panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu radzę tylko to, o co on mnie pyta - odpowiedział Duda. - Prezydent Nawrocki traktuje mnie, i bardzo dobrze, jak pewnie każdego swojego doradcę, słucha rad i jedne rady realizuje, a innych nie - dodał.

Jak przyznał, Nawrocki czasem dzwoni do niego, "żeby zapytać, co u niego słychać, co jest naprawdę bardzo ujmujące".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nowacka: uzasadnienie do weta prezydenta jest kompromitacją

Nowacka: uzasadnienie do weta prezydenta jest kompromitacją

"Kompromitacja". Prezydent wiedział, co wetuje?

"Kompromitacja". Prezydent wiedział, co wetuje?

Justyna Suchecka

Gość Radia ZET był też pytany o weta Nawrockiego. Ten w czasie swojej kilkumiesięcznej prezydentury zawetował już więcej ustaw, niż Duda przez dwie kadencje. - Skoro wetuje, to widocznie ma ku temu powody, bo ja nigdy nie wetowałem bez powodu. Nie mam żadnych wątpliwości, że prezydent Karol Nawrocki również nie wetuje bez powodu - powiedział były prezydent.

Duda o sytuacji w PiS: na dwa lata przed wyborami można się kłócić

Duda odniósł się także do sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości oraz walki frakcji w partii. Jedna z nich to "maślarze", którzy są skupieni wokół Jacka Sasina, Przemysława Czarnka, Tobiasza Bocheńskiego czy Patryka Jakiego. To środowisko ma być w opozycji do "harcerzy", czyli zwolenników byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Swoją frakcję mają tworzyć też ziobryści, związani z byłym ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobrą.

- Na dwa lata przed wyborami można wszystko. Na dwa lata przed wyborami można się kłócić w partii, można mieć niskie notowania. Na dwa lata przed wyborami wszystko jest możliwe. Jakbyśmy byli miesiąc przed wyborami, to byłbym zmartwiony - mówił Duda.

- Jeżeli załatwiać spory wewnątrz ugrupowania, jeżeli kłócić się publicznie, to dokładnie właśnie teraz - ocenił. Według niego "to nie ma większego znaczenia, jeśli chodzi o to, jaki będzie ostateczny efekt starcia wyborczego za dwa lata".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Jest jedność". Politycy po "obowiązkowym" spotkaniu PiS

"Jest jedność". Politycy po "obowiązkowym" spotkaniu PiS

Maślarze, harcerze, zakoniarze. Kto jest kim w PiS

Maślarze, harcerze, zakoniarze. Kto jest kim w PiS

Duda przyznał, że "nie sądzi, żeby doszło do jakiegokolwiek rozłamu w PiS". - Prawda jest taka, że Prawo i Sprawiedliwość, w tym znaczeniu komponentu ludzkiego, jest bardzo doświadczone wcześniejszymi próbami rozłamowymi - odparł.

Pytany, jak ocenia formę prezesa PiS, odparł, że "Jarosław Kaczyński jest w dobrej formie". Mówił też o tym, że według niego "nowe pokolenie w polityce powinno wchodzić na scenę polityczną".

Pytany zaś, czy prezes PiS powinien odejść, odpowiedział: - Wszystko ma swój czas.

OGLĄDAJ: Pracował z prezydentem 10 lat. Jak ocenia współpracę?
3107_kolarski

Pracował z prezydentem 10 lat. Jak ocenia współpracę?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Duda o działaniach Trumpa: to bardzo ostry biznesowy sposób gry

Była głowa państwa została także zapytana o ostatnie działania prezydenta USA Donalda Trumpa. W doszło do operacji USA w Wenezueli, która zakończyła się pojmaniem tamtejszego przywódcy Nicolasa Maduro. W Stanach Zjednoczonych ruszył proces dyktatora, który usłyszał zarzuty m.in. udziału w zmowie narkoterroryzmu. W niedzielę z kolei Trump po raz kolejny oświadczył, że "potrzebuje Grenlandii ze względu na bezpieczeństwo narodowe, a Dania nie będzie w stanie nią się zająć".

Popyt na Grenlandię. Dlaczego Trump (i nie tylko on) pragnie wyspy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Popyt na Grenlandię. Dlaczego Trump (i nie tylko on) pragnie wyspy

Aleksandra Koszowska

Jak Duda patrzy na działania Trumpa? - Spokojnie przede wszystkim. Mam zaufanie do prezydenta Trumpa, dlatego że mogę powiedzieć: znam prezydenta Trumpa. Wielokrotnie z prezydentem Trumpem rozmawiałem, wiem w związku z tym mniej więcej, jakim jest człowiekiem - odparł były prezydent.

Jak ocenił, wypowiedzi amerykańskiego lidera w kwestii Grenlandii to "jest taki bardzo ostry biznesowy sposób gry Donalda Trumpa". - To jest biznesowy sposób prowadzenia polityki - mówił.

Duda: Trump chwali Putina, bo jest świetnym marketingowcem

- Prezydent Donald Trump nie jest z doświadczenia życiowego politykiem, jest biznesmenem, i to biznesmenem bardzo grubego kalibru - kontynuował Duda.

- (Donald Trump) zdecydował się na karierę polityczną jako człowiek bardzo poważny, jako ukoronowanie swojej działalności życiowej. Proszę nie oczekiwać, że będzie się zachowywał jak wychowany polityk, wychowany w szkole politycznej. Jest wychowany w szkole biznesowej (...), stosuje biznesowe metody, również w polityce. W ostrym biznesie się tak gra - mówił.

- Prezydent Donald Trump jest urodzonym zwycięzcą. To jest człowiek, który wygrywa. To jest po prostu uosobienie amerykańskiego snu - ocenił Duda.

OGLĄDAJ: Niesłychane decyzje, tajemnicze okoliczności. "Po to Jarosław Kaczyński wymyślił Andrzeja Dudę"
Prezydent Andrzej Duda i Karol Nawrocki

Niesłychane decyzje, tajemnicze okoliczności. "Po to Jarosław Kaczyński wymyślił Andrzeja Dudę"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Były prezydent skomentował też stosunek Trumpa do Władimira Putina. - On od samego początku swojego starcia z Władimirem Putinem ustawia wszystko tak, żeby wygrywać - mówił. Przyznał, że słyszy pod adresem Trumpa zarzuty, że "chwali Putina". - Tak chwali Putina, ponieważ przy okazji jest świetnym marketingowcem i jest absolutnie przekonany, że on wygra to starcie. W związku z powyższym nie poniża swojego przeciwnika w żaden sposób, bo po co mu to jest potrzebne? - ocenił Duda.

Jego zdaniem, Trump "oskrzydla ekonomicznie Władimira Putina". - To jest w moim przekonaniu jeden z powodów jego akcji w Wenezueli. Tak naprawdę odebrał z uśmiechem na twarzy Władimirowi Putinowi jego sojusznika - mówił.

OGLĄDAJ: Był cieniem Andrzeja Dudy. Zdradza kulisy jego prezydentury
pc

Był cieniem Andrzeja Dudy. Zdradza kulisy jego prezydentury

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/akr

Źródło: Radio ZET

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Nowak

