"Zmiana zawodu albo wierna służba władzy politycznej. Zdaniem prezydenta taki mamy wybór"

"Prokuratorzy broniący praworządności i niezależności sądów mogą sobie zmienić zawód", "prześladowani, karnie zsyłani na drugi koniec Polski prokuratorzy mogą sobie zmienić zawód" - to komentarze środowisk prawniczych do wypowiedzi Andrzeja Dudy w programie "Sprawdzam" w TVN24. Prezydent sugerował, że jeśli prokuratorzy są niezadowoleni z oddelegowania do pracy w odległych jednostkach, to "zawód prawniczy można sobie zmienić".