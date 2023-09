Prezydent o "wykorzystywaniu potencjału" władzy w kampanii. "Takie jest prawo życia"

Władze zawsze wykorzystują potencjał, który mają do dyspozycji, po to, żeby się wspomóc. Tak jest zawsze, tak było i prawdopodobnie dalej tak będzie - powiedział w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną prezydent Andrzej Duda. W kontekście tegorocznej kampanii wyborczej zapewnił, że mamy w Polsce pluralizm mediów. Prezydent odniósł się też do interwencji policji wobec posłanki Koalicji Obywatelskiej Kingi Gajewskiej.

Prezydent Andrzej Duda, który przebywa w Nowym Jorku, został zapytany w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN w USA Marcinem Wroną o jakość toczącej się przed wyborami parlamentarnymi kampanii wyborczej.

- W 2015 roku byłem kandydatem na prezydenta i byłem atakowany wtedy przez wszystkie główne media, ponieważ Telewizja Polska była w całości w rękach obozu wówczas rządzącego, czyli PO-PSL. Wasza telewizja wspierała wówczas w sposób jednoznaczny mojego konkurenta - mówił Duda.

Wywiad z Andrzejem Dudą TVN24

Na uwagę, że pytanie dotyczyło tegorocznej kampanii, prezydent odparł, że "państwo tak pomagacie opozycji i inne media, radia, portale internetowe tak pomagają opozycji, że naprawdę żadna szkoda się nie dzieje". - Mamy na szczęście pluralizm mediów - stwierdził.

"Władze zawsze wykorzystują potencjał, który mają do dyspozycji, po to, żeby się wspomóc"

W kontekście tegorocznej kampanii wyborczej prezydent był pytany o zaangażowanie spółek Skarbu Państwa w kampanię referendalną. - Panie redaktorze, pan doskonale wie o tym, że władze zawsze wykorzystują potencjał, który mają do dyspozycji, po to, żeby się wspomóc. Tak jest zawsze, tak było i prawdopodobnie dalej tak będzie, bo takie są po prostu prawa życia - oświadczył.

- Tak było również w czasach, kiedy ja prowadziłem swoje kampanie jako przedstawiciel opozycji w Polsce, a byłem w opozycji od 2007 roku do 2015 roku. Długie osiem lat przetrwałem bardzo spokojnie, robiąc swoje, konsekwentnie, w miarę swoich możliwości, przekonując rodaków do tego, żeby na mnie zagłosowali, żeby zmienili władzę w Polsce. Robiłem to w różnych, bardzo trudnych okolicznościach - dodał.

Prezydent o interwencji policji wobec posłanki KO Kingi Gajewskiej: sprawa wymaga wyjaśnienia

- Immunitet poselski jest ważny, tylko trzeba się na niego powoływać, więc rozumiem, że jak pani poseł powołała się na swój immunitet poselski, to została niezwłocznie przez policjantów zwolniona - skomentował sprawę prezydent.

Jednocześnie dodał, że "sprawa wymaga wyjaśnienia". - Każdy ma prawo do spontanicznego wyrażania swoich poglądów, a służby mają obowiązek pilnowania porządku. I zapewniam pana, że polska policja jest naprawdę niezwykle spokojna i niezwykle spolegliwa w porównaniu na przykład z francuską albo niemiecką policją - stwierdził Duda.

Prezydent o interwencji policji wobec posłanki KO Kingi Gajewskiej: sprawa wymaga wyjaśnienia TVN24

- Panie prezydencie, policja nie interweniowała, gdy zostało zakłócone oświadczenie Donalda Tuska przed Telewizją Polską. Nie interweniowała, gdy jeden z przeciwników Tuska przejął jego mikrofon podczas spotkania z wyborcami. Tu interweniowała, bo to było spotkanie Mateusza Morawieckiego. To jest równość? - dopytywał Marcin Wrona.

- W czasach, kiedy Donald Tusk był premierem, polskie służby ABW interweniowały także w redakcji tygodnika "Wprost" po to, żeby odebrać tej redakcji taśmy, na których nagrane były różne dziwne rozmowy przedstawicieli wówczas klasy rządzącej. My wiemy, że pod rządami pana Donalda Tuska różne sprawy były możliwe. Wszyscy dobrze to pamiętamy, w przeciwieństwie do niektórych środowisk europejskich - odparł prezydent.

Wywiad Marcina Wrony z prezydentem Andrzejem Dudą Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:pp/kg

Źródło: TVN24