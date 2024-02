Rozgrzewka prezydenta na Kasprowym Wierchu. "Dobra, kochani, możemy ruszać"

czytaj dalej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że tylko do końca miesiąca renciści i wcześniejsi emeryci mają czas, by poinformować ZUS o dodatkowych przychodach. Zaliczają się do nich między innymi wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy-zlecenia czy też o przychody z prowadzonej działalności gospodarczej.