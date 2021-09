Białoruski opozycjonista i były ambasador USA w Polsce komentują orędzie Andrzeja Dudy

Polski prezydent Andrzej Duda zwrócił się do Białorusinów w ich języku, by okazać im wsparcie i solidarność – mówił białoruski opozycjonista Franak Wiaczorka o opublikowanym we wtorek orędziu Andrzeja Dudy. Na przemowę prezydenta zwrócił uwagę także były ambasador USA w Polsce Daniel Fried.