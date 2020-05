Duda i Bolsonaro rozmawiali o skutkach pandemii COVID-19

Podkreślił, że w związku z tą okolicznością Bolsonaro planował odwiedzić w tym roku Warszawę, więc, jak zauważył, "to było też intencją pana prezydenta, żeby w przypadku tych wizyt, które w związku z pandemią koronawirusa trzeba było odwołać, utrzymać ten kontakt poprzez rozmowy bezpośrednie z przywódcami". - I to był dodatkowy kontekst tej rozmowy - powiedział Szczerski.

Skutki pandemii, kwestia odbudowy gospodarczej

- Pan prezydent zachęcał w tej rozmowie prezydenta Bolsonaro i stronę brazylijską, by zainteresowała się - jak już miną te pierwsze, negatywne skutki pandemii - inwestycjami w Polsce i całym naszym regionie. Mówił o inicjatywie Trójmorza, zachęcał Brazylię do rozważenia bycia krajem, który będzie potencjalnie zainteresowany tą biznesową stroną, (byciem) partnerem gospodarczego skrzydła Trójmorza, zwłaszcza jeśli chodzi o inwestycje infrastrukturalne - powiedział szef gabinetu prezydenta.

"Zdajemy sobie sprawę z tego, jaka jest skala pandemii w Brazylii"

Szczerski, pytany, czy znana jest choćby orientacyjna data przełożonej wizyty Bolsonaro w Polsce, zaprzeczył, podkreślając, że obecnie nie ma możliwości, by ją określić. - Prezydent zachęcał natomiast stronę brazylijską do tego, żeby prezydent Bolsonaro rozważył wysłanie misji gospodarczej na najbliższy szczyt Trójmorza do Tallina, jeśli tylko będzie to możliwe technicznie - zaznaczył szef gabinetu prezydenta.