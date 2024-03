Zagraniczne media piszą o spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska z prezydentem USA Joe Bidenem w Białym Domu. Agencja Reutera wspomniała, że Biden i polscy przywódcy apelowali do spikera Izby Reprezentantów USA, aby kontynuował prace nad pakietem pomocowym dla Ukrainy. Portal Politico ocenia, że wizyta Dudy i Tuska była pokazem jedności. Również niemiecki Deutsche Welle zwraca uwagę, że prezydent i premier w sprawach bezpieczeństwa mówią jednym głosem. Bloomberg zaznacza, że Biden podziękował polskim przywódcom za pomoc dla Ukrainy w krytycznym momencie wojny.

Prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk spotkali się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Do wizyty polskich polityków w Białym Domu doszło w 25. Rocznicę przystąpienia Polski do NATO. Spotkanie w Waszyngtonie komentują zagraniczne media.

Agencja Reutera zwróciła uwagę, że premier Donald Tusk ostrzegł spikera Izby Reprezentantów USA Mike’a Johnsona, że "los milionów ludzi" i "tysiące istnień ludzkich" zależy od tego, czy republikanin wyrazi zgodę na głosowanie w sprawie pomocy wojskowej dla Ukrainy w wysokości 60 mld dolarów.

Biden i polscy przywódcy apelowali do Johnsona, aby kontynuował prace nad pakietem pomocowym. Pomocy dla Kijowa sprzeciwia się były prezydent Donald Trump, główny kandydat Partii Republikańskiej w walce o nominację prezydencką w 2024 roku – przypomniała agencja.

Andrzej Duda i Donald Tusk podczas spotkania z Joe Bidenem Jakub Szymczuk/PAP/EPA

Bloomberg: Biden podziękował polskim przywódcom

Joe Biden podziękował w Białym Domu polskim przywódcom za pomoc dla Ukrainy w krytycznym momencie wojny. Nalegał też, aby amerykańscy ustawodawcy zatwierdzili większe fundusze, by pomóc Kijowowi w odparciu rosyjskiej inwazji – pisze agencja Bloomberga.

- Chcę podziękować wam obu za niezachwianą pomoc humanitarną Polski. (…) Jak mawiała moja matka: "Bóg was kocha" – powiedział Biden prezydentowi Andrzejowi Dudzie i premierowi Donaldowi Tuskowi.

Odnosząc się do zapowiedzi, że USA przekażą Ukrainie 300 milionów dolarów, z funduszy pochodzących z oszczędności kontraktowych na zakup broni dla uzupełnienia zapasów wysłanych wcześniej do Kijowa, prezydent USA stwierdził, że ten pakiet "nie jest wystarczający". - Musimy działać, zanim naprawdę będzie za późno – powiedział Biden. Pochwalił Polskę za przeznaczenie na obronność prawie 4 proc. PKB, czyli dwukrotnie więcej niż 2 proc. PKB wymagany przez NATO.

"Bezpieczeństwo ma swoją cenę" – Bloomberg zacytował Dudę, który wezwał sojuszników NATO do podniesienia progu wydatków do 3 procent.

Prezydent: rozmawiałem z Joe Bidenem na temat zwiększenia wydatków na obronność do 3 procent PKB TVN24

Agencja nawiązała też do wtorkowej wypowiedzi szefa MSZ Radosława Sikorskiego zapowiadającego przyłączenie się Polski do inicjatywy Czech w sprawie zakupu dla Ukrainy setek tysięcy pocisków artyleryjskich przy "znacznym" wkładzie finansowym.

"Posunięcie Polski zrównałoby ją z takimi krajami, jak Niemcy, Francja i Kanada, w planie, który przewiduje, że Republika Czech będzie pośrednikiem w łączeniu rządów gotowych finansować zakup amunicji spoza Unii Europejskiej" – podkreślił Bloomberg.

W oparciu o szacunki Bloomberg zauważył, że Kijów będzie potrzebował co najmniej 200 tysięcy sztuk amunicji artyleryjskich miesięcznie, aby kontynuować walkę z siłami Rosji, których średnie dzienne zużycie pocisków może być od trzy do pięciu razy większe niż sił ukraińskich. Czeski plan zakłada dostarczenie około 800 tysięcy sztuk.

Co do zapowiedzi o potencjalnej sprzedaży Polsce przez USA rakiet i związanego z nimi sprzętu o wartości 3,7 mld dolarów Bloomberg wyjaśnił, że musi to zatwierdzić jeszcze Kongres. Jak odnotował polski rząd czekają też negocjacje z koncernami zbrojeniowymi, głównie RTX Corporation i Lockheed Martin Corp, toteż ostateczna ilość i koszty mogą ulec zmianie.

Prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk spotkali się z prezydentem Joe Bidenem PAP/Jakub Szymczuk/KPRP

Włoskie media o spotkaniu Bidena z Dudą i Tuskiem

Włoska agencja Ansa podkreśliła w relacji z Waszyngtonu, że prezydent Andrzej Duda mówił Joe Bidenowi o inicjatywie zaproponowania sojusznikom w NATO podniesienie wydatków na obronność do 3 proc. PKB. Zwrócono także uwagę na zapowiedź udzielenia Polsce 2 miliardów dolarów pożyczki na zakup uzbrojenia. Stacja telewizyjna Sky Tg24 zaznaczyła, że w dniu wizyty polskich przywódców w Białym Domu, z okazji 25. rocznicy wstąpienia Polski do NATO, prezydent USA zatwierdził nowy, nadzwyczajny pakiet pomocy na zakup uzbrojenia dla Ukrainy o wartości 300 mln dolarów.

Politico: pokaz jedności Dudy i Tuska

Portal Politico zwrócił uwagę, że "Polscy rywale zjednoczyli się w Waszyngtonie, aby lobbować na rzecz pomocy wojskowej dla Ukrainy". Oceniono, że Andrzej Duda i Donald Tusk przybyli do Białego Domu z "absolutnie wyjątkową jednością polityczną".

Amerykański portal stwierdził, że Duda i Tusk mają nadzieję, że ich pokaz jedności przekona polityków w Waszyngtonie do współpracy we wspólnej sprawie, jaką jest obrona demokracji w Europie.

"Urzędnicy Białego Domu oświadczyli, że chcą, aby to przesłanie odbiło się echem w całym Waszyngtonie, a szczególnie w salach Kongresu" – dodano.

Joe Biden: Kongres musi przyjąć nowe przepisy, które będą obejmowały wsparcie dla Ukrainy TVN24

New York Times: Biden zapewnił członków NATO o niezłomności USA

Prezydent Joe Biden gościł w Białym Domu przywódców Polski, chcąc zapewnić członków NATO o niezłomności USA w obliczu gróźb ze strony Moskwy i zapowiedzi byłego prezydenta Donalda Trumpa. Zadeklarował też "żelazne" zobowiązanie wobec sojuszników Ameryki – napisał "New York Times".

Jak napisał dziennik, Biden chciał zapewnić członków NATO, że USA nie zrezygnują ze swoich międzynarodowych zobowiązań pomimo groźby agresji ze strony Rosji i przeszkód ze strony prawie pewnego rywala w jesiennych wyborach, byłego prezydenta Donalda J. Trumpa.

ABC News: Duda chce zwiększenia wydatków na obronność

Amerykańska stacja ABC News wspomniała, że podczas wizyty w Białym Domu polski prezydent nalegał, aby NATO zwiększyło wydatki na obronność i wzywał USA do finansowania Ukrainy.

Duda chce, aby członkowie sojuszu NATO podnieśli wydatki na obronę do 3 proc. PKB, w związku z tym, że Rosja przestawia gospodarkę na tryb wojenny i realizuje swoje plany podboju Ukrainy – stwierdzono.

ABC News podkreśla, że Polska wydaje już 4 proc. własnej produkcji gospodarczej na obronność, czyli dwukrotnie więcej niż obecny cel dla krajów NATO wynoszący 2 proc. PKB.

Premier Donald Tusk i prezydent Andrzej Duda w Białym Domu PAP/Jakub Szymczuk/KPRP

Le Monde: sprzedaż rakiet w cieniu spotkania Tuska i Dudy z Bidenem

"Le Monde" w swoim podsumowaniu dnia wspomina, że Joe Biden, podczas przyjęcia prezydenta i premiera Polski Andrzeja Dudy i Donalda Tuska apelował o szybkie działania w sprawie Ukrainy, zanim będzie za późno.

Francuski dziennik zwrócił uwagę, że Stany Zjednoczone zatwierdziły sprzedaż Polsce rakiet za kwotę 3,5 mld dolarów.

Kontrakt, o którym poinformowano Kongres USA zgodnie z wymogami amerykańskiego prawa, przewiduje sprzedaż rakiet powietrze-ziemia dalekiego zasięgu za 1,77 mld dolarów i rakiet powietrze-powietrze średniego zasięgu za 1,69 mld dolarów – wspomniano, powołując się na oświadczenie Departamentu Stanu.

Deutsche Welle: Duda i Tusk mówią jednym głosem

Również niemieckie media zwróciły uwagę na jednomyślność Tuska i Dudy w Waszyngtonie. "W polityce wewnętrznej prezydent Polski Andrzej Duda i premier Donald Tusk są zaciekłymi przeciwnikami. Jednak jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski, trzymają się razem" – stwierdził Deutsche Welle.

"Duda i Tusk od dawna kłócą się ze sobą. Nic dziwnego: kohabitacja premiera centrolewicowej koalicji z narodowo-konserwatywną głową państwa, nie ukrywającą swojej bliskości z odrzuconym w październiku rządem PiS, staje się niezwykle trudna" – podał dziennik.

Deutsche Welle zastrzegł, że jednak w kwestii bezpieczeństwa państwa środkowoeuropejskiego obaj przywódcy mówią jednym głosem. "USA uważane są za najważniejszego gwaranta bezpieczeństwa Polski. Obecnym celem władz w Warszawie jest wzmocnienie wschodniej flanki NATO, które zagraża wojna Rosji z Ukrainą" – dodano.

Biden: zaangażowanie Ameryki w Polskę jest żelazne TVN24

El Pais: wizyta Dudy i Tuska podkreśliła znaczenie walki o Ukrainę i o wzmocnienie NATO

Hiszpańska gazeta wskazała na zabiegi polskich władz dotyczące podniesienia zdolności bojowej NATO wobec słabnącej pomocy militarnej USA dla ukraińskiej armii oraz zwiększania przez Rosję swoich inwestycji wojskowych.

"El Pais" odnotował, że USA zapowiedziały przekazanie dla Kijowa nowego pakietu pomocy wojskowej w wysokości 300 mln dolarów na amunicję i części zamienne, ale jak zaznaczyła gazeta środki te są "znacznie skromniejsze niż poprzednie, kiedy pomoc sięgała miliardowych sum".

Dziennik wskazując na symboliczne znaczenie nowego wsparcia, będącego "wysłaniem wiadomości, że ta pomoc dla Ukrainy nie będzie ostatnią", odnotował, że sygnał ten zbiegł się w czasie z wizytą władz Polski w Waszyngtonie.

The Globe and Mail: polski prezydent naciska na NATO

"Podczas wizyty w Białym Domu polski prezydent naciska na NATO w sprawie zwiększenia wydatków, wzywa USA do finansowania Ukrainy" - napisał dziennik "The Globe and Mail".

Dziennik cytował depeszę agencji Associated Press, która zwracała uwagę na apele Dudy do krajów NATO w sprawie zwiększenia wydatków na obronność i naciski na podzielonych w sprawie Ukrainy amerykańskich polityków, by udostępnili finansowanie Ukrainy w krytycznym momencie wojny.

Telewizja BNN Bloomberg cytowała wypowiedź prezydenta Dudy, który powiedział, że Putin zaatakuje inne kraje, jeśli wygra na Ukrainie. "Ukraina potrzebuje pewności, że Putin nie wygra wojny" - powiedział Duda.

Telewizja CityNews przypomniała, że prezydent Andrzej Duda oraz premier Donald Tusk złożyli wizytę w Waszyngtonie w 25 rocznicę przystąpienia Polski do NATO, co było "historycznym krokiem w stronę Zachodu po uwolnieniu się z moskiewskiej strefy wpływów I po dekadach komunistycznych rządów".

Źródło: Deutsche Welle, Le Monde, ABC News, Politico, Reuters, El Pais, PAP