"Dwie zasadnicze kwestie" i apel do premiera. Oświadczenie prezydenta po spotkaniu z Donaldem Tuskiem

Prezydent Andrzej Duda wygłosił oświadczenie po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem. Przekazał, że rozmowa dotyczyła między innymi sytuacji w Prokuraturze Krajowej. - Zaapelowałem do premiera, żeby przywrócić sytuację zgodną z prawem - powiedział. - Proszę zaniechać prób naruszenia prawa, wszelkie działania w tym zakresie są prawnie bezskuteczne - apelował.

W poniedziałek o godzinie 11 prezydent Andrzej Duda spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem. Rozmowa trwała około półtorej godziny. Później Andrzej Duda wygłosił oświadczenie. Powiedział, że rozmowa dotyczyła "dwóch zasadniczych kwestii" - sytuacji w Prokuraturze Krajowej oraz sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Powiedział, że w sprawie Prokuratury Krajowej "zaapelował do premiera, żeby przywrócić sytuację zgodną z prawem". - Nie tylko z ustawą, ale także z konstytucją, dlatego że obydwaj mamy swoje kompetencje. Prokurator Generalny powinien do niego wystąpić o odwołanie Prokuratora Krajowego, a pan premier powinien wystąpić do mnie o wyrażenie zgody - wyjaśniał.

Zdaniem prezydenta "doszło do złamania prawa" i "nie można mówić o skutecznym usunięciu Prokuratora Krajowego ze stanowiska". - Zwróciłem się do premiera, by przywrócił porządek w tym zakresie i porozmawiał na ten temat z ministrem Adamem Bodnarem. To, co obserwujemy, jest niepoważne - stwierdził.

- Moje stanowisko w tej kwestii jest jednoznaczne: proszę zaniechać prób naruszenia prawa, wszelkie działania w tym zakresie są prawnie bezskuteczne - ocenił prezydent.

Prezydent: Bodnar powinien się cofnąć z drogi bezprawia

- Jeżeli Prokurator Generalny twierdzi, że Prokurator Krajowy od prawie dwóch lat sprawowania urzędu nie był prawidłowo obsadzony, to oznacza że wszystkie decyzje, w tym procesowe, które podejmował Prokurator Krajowy w tym okresie i decyzje procesowe, które podejmowali prokuratorzy przez niego delegowani, są podważalne prawnie. A to ma wpływ na wszystkie postępowania karne, które były przez nich prowadzone i w których uczestniczyli. Czy o to chodzi, by podważyć te postępowania karne? Chyba nie? - mówił Duda. Podkreślił, że minister sprawiedliwości powinien się cofnąć - jak ocenił - "z drogi bezprawia". - Tu powinna być zrealizowana normalna droga prawna - dodał prezydent.

Apel w sprawie Kamińskiego i Wąsika

Prezydent relacjonował, że poruszył też temat skazanych polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. - Zaapelowałem do pana premiera o to, żeby minister sprawiedliwości prokurator generalny Adam Bodnar spełnił wniosek, z którym się do niego zwróciłem. Oczekuję spełnienia wniosku, żeby w związku z rozpoczętym postępowaniem ułaskawieniowym wobec pana Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika panowie posłowie zostali na czas trwania postępowania uwolnieni z zakładu karnego - przekazał prezydent.

- To jest sprawa fundamentalna, humanitarna, sprawa przyzwoitości, sprawa porządku społecznego. Wiemy, jak wiele ta kwestia wzbudza emocji społecznych - podkreślił Duda.

Oświadczenie prezydenta po spotkaniu z premierem Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:pp, ads/adso

Źródło: tvn24.pl