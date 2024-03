"Żelazne zaangażowanie"

Andrzej Duda: marzenie wielu pokoleń

Duda wspominał, że 25 lat temu Polska, Czechy oraz Węgry "dołączyły do najsilniejszego sojuszu na świecie". - Było to marzenie wielu pokoleń Polaków. Spełniło się wtedy. Nie ma lepszego miejsca, byśmy mogli świętować tę wyjątkową rocznicę, niż Biały Dom. Odważne decyzje zostały podjęte właśnie tutaj, w stolicy Stanów Zjednoczonych Ameryki. NATO rozszerzyło się na wschód. Polska dołączyła do wolnego świata, do Zachodu, do którego zawsze należała - powiedział.